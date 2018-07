Il film dei Soprano sarà diretto dal regista di Thor | The Dark World

wired

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si parla da qualche mese di The Many Saints of Newark, ilche New Line Cinema vuole realizzare come storia prequel legata all’ambientazione malavitosa de I. La serie Hbo che ha avuto come protagonista il compianto James Gandolfini è andata in onda fino al 2007, ora a undici anni di distanza l’intenzione è quella di riprodurne le atmosfere in una pellicola ambientata però negli anni Sessanta. E in queste ore è stato rivelato anche ilche si occuperà delle riprese.infatti Alan Taylor a guidare la cinepresa delchescritto da David Chase, lo stesso creatore della serie sulla mafia italoamericana, e da Lawrence Konner. Taylor, celebre per avercome: Thee Terminator Genisys, ha anche molta esperienza con le serie televisive, avendoepisodi in produzioni come Game of Thrones, Mad Men e Boardwalk Empire. Ma ...