Il figlio di Tina Turner si è suicidato Aveva 59 anni

Morto suicida Graig Turner - il figlio maggiore di Tina Turner : Lutto per Tina Turner. Il figlio maggiore Craig Raymond Turner è Morto suicida a Los Angeles. Cinquantanove anni, lavorava come agente immobiliare a Beverly Hills. Il corpo, come ha confermato la polizia californiana, è stato ritrovato nel suo ufficio. Secondo TMZ, l’uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Posted by Craig Turner on Sunday, November 19, 2017 La cantante di Proud Mary l’aveva avuto a 18 anni, e poi ...

Tina Turner - morto suicida il figlio della regina del soul : Il figlio primogenito di Tina Turner è stato trovato morto nella sua abitazione di Studio City, in California. Craig Raymond Turner, nato dalla relazione di Tina Turner con il sassofonista Raymond ...

Torino - gettò il figlio appena nato dal balcone : Valentina Ventura condannata a 14 anni di carcere : Valentina Ventura il 30 maggio di un anno fa gettò il figlio neonato dal balcone di casa subito dopo averlo partorito. Oggi per la mamma 34enne di Settimo Torinese è arrivata la condanna : 14 anni di ...

Argentina - si scopre figlio di Fangio e conquista il diritto all eredità 10 milioni di dollari : Juan Manuel Fangio è un mito in Argentina, è stato per cinque volte campione del mondo di Formula 1. La sua fama ancora aleggia e viene conservata come una reliquia. Rubén Vásquez , oggi 76 anni, ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

Argentina - la moglie e il figlio di Pablo Escobar sono accusati di riciclaggio : Argentina, la moglie e il figlio di Pablo Escobar sono accusati di riciclaggio Il giudice ha disposto la confisca dei beni per un valore di 2 milioni di dollari Continua a leggere L'articolo Argentina, la moglie e il figlio di Pablo Escobar sono accusati di riciclaggio proviene da NewsGo.

Grande Fratello 15 - Simone Coccia e il mantenimento del figlio : "La situazione si sta ripristinando" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 15, Simone Coccia e il mantenimento del figlio: "La situazione si sta ripristinando" (video) pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2018 23:38.