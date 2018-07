Il Durc mette il turbo | al via la verifica veloce con il nuovo Dpa

leggioggi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dal 9 luglio 2018 chiedere ilonline perre con immediatezza la regolarità contributiva di un’impresa sarà ancora più. Dalla predetta data, infatti, l’INPSrà a disposizione dei datori di lavoro, e dei loro intermediari, un modulo telematico reperibile nella sezione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, che prenderà il nome di “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”. L’acronimo D.P.A., che significa “Dichiarazione Preventiva di Agevolazione”, peragli operatori del settore di anticipare l’attivazione dellaed acquisire l’esito dela partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito. Consulta tutte le novità sulL’esigenza dire in atto unsistema di gestione del– spiega l’Istituto previdenziale nel Messaggio n. 2648/2018 – nasce dal ...