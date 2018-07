Il decreto Dignità non è né di destra né di sinistra Definiamolo populista

Susanna Camusso : "Il decreto dignità? Va nella direzione giusta - ma non è un intervento organico" : "Pur andando nella direzione giusta, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a ...

decreto Dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)

decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Approvato decreto Dignità dal CdM : aumento indennità per licenziamenti - attesa flax tax : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il #Decreto Dignità. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello #spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli....Continua a leggere

decreto Dignità - la Lega A è contraria : 'Ci sarebbero conseguenze gravi' : Sono infatti 120 i milioni che ogni anno sono spesi in pubblicità attraverso lo sport. Nella massima serie italiana 11 squadre su 20 hanno un partner commerciale Legato al mondo delle scommesse. Non ...

Lazio - Acerbi è maturo. Il Decretò Dignità fa perdere 20 milioni : Una beffa a Cinquestelle. Il Decreto Legge Dignità che vieta la pubblicità da parte delle aziende di scommesse fa una danno da più di venti milioni alla Lazio. Come anticipato da Il Messaggero lo ...

Le ragioni di Confindustria contro il decreto 'Dignità' di Di Maio : 'Il decreto-legge 'Dignità' approvato ieri è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese'. Questo il primo commento di ...

Perché l'opposizione crede che il decreto Dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità ' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del ...

decreto Dignità - più che un cambiamento un tuffo nel passato : Se il primo atto (per Decreto) del “governo del cambiamento” si segnala per un tuffo nel passato, vuol dire che sono troppi i conti, anche politici, che non tornano. A tal punto che il...

decreto Dignità - mediazione che produce un pasticcio : La politica non può vivere di sola immagine, per non dire di propaganda. È quanto emerge una volta di più dagli ultimi avvenimenti legati al varo del primo Decreto del governo Conte....

Perché l'opposizione crede che il decreto Dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del Esecutivo, Giuseppe Conte, il ministro per lo sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Ma dalle opposizioni arrivano a stretto giro di posta critiche sul ...

decreto Dignità - salgono le proteste Su contratti e fisco le critiche di imprese e calcio Cosa cambia : schede : ROMA - «Che emozione per un ministro di 31 anni...». Luigi Di Maio arriva in sala stampa a Palazzo Chigi ed enfatizza l'entusiasmo per un provvedimento che lo toglie dal cono d'ombra in cui, per ...

decreto DIGNITÀ/ L'errore del Jobs Act rischia di ripetersi : Gli ultimi dati Istat ci dicono che il Jobs Act non ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Potrebbe accadere anche al DECRETO DIGNITÀ appena varato. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Contratti a termine, gli errori che Di Maio non vede, di G. CazzolaCENTRI PER L'IMPIEGO/ Più soldi non bastano a far trovare lavoro, di G. Fava

decreto DIGNITA' - COSA PREVEDE. CONTE-DI MAIO : “LICENZIATO JOBS ACT”/ Ultime notizie : Serie A preoccupata : Ultime notizie sul DECRETO Dignità: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:11:00 GMT)