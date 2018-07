Il comune di Torino vuole le Olimpiadi 2026 | ma non il conto da 2 miliardi 

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una chiacchiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Torino - non ci sono braccialetti elettronici : Niccolò resta in carcere. La madre in sciopero della fame : “Caso sempre più comune” : “Dall’11 giugno mio figlio dovrebbe essere a casa agli arresti domiciliari, ma si trova ancora in carcere perché mancano i braccialetti elettronici”. Luisella Piazza è la madre di Nicolò Mirandola, un giovane falegname arrestato per “concorso morale” per il corteo contro il comizio di Casapound del 22 febbraio a Torino. Ha iniziato oggi uno sciopero della fame di fronte al carcere delle Vallette dove suo figlio è detenuto dal 29 di marzo. Tre ...

Torino - Fondazione per il Libro nel caos - i lavoratori : “Da Regione e comune nessuna proposta concreta” : In un comunicato stampa i dipendenti della Fondazione per il Libro di Torino lamentano la totale assenza di Regione Piemonte e Città di Torino nel rilancio della Fondazione che ogni anno organizza il Salone Internazionale del Libro. Da mesi senza stipendio e "distaccati" dal proprio lavoro, i lavoratori chiedono chiarezza per il futuro.Continua a leggere

Cosa succede al comune di Torino e perché per i grillini è "un gran casino" : Caos olimpico, e così Torino rischia di trovarsi senza sindaco. Per più di sei ore, la scorsa notte, la maggioranza grillina del capoluogo piemontese si è riunita per discutere del progetto che prevede di proporre Torino come sede dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Un confronto che ha raggiunto toni accesi, portando il primo cittadino Chiara Appendino a minacciare i colleghi di dimettersi. Ore di muro contro muro che ...

Torino - il comune studia sconti per le mense scolastiche 'Ma dobbiamo trovare i fondi di copertura' : Tre soluzioni per tagliare il costo della mensa scolastica alle famiglie torinesi dopo i risparmi ottenuti con l'asta al massimo ribasso . La discussione entra nel vivo, cifre alla mano e soprattutto ...

comune di Torino : al via bando per cessione quote SAGAT : Teleborsa, - Oggi lunedì 18 giugno è il giorno fissato per l'emanazione del bando del Comune di Torino che prevede la cessione delle quote di alcune società partecipate, tra cui SAGAT S.p.A. , società ...

Droni : protocollo intesa tra Enac e comune Torino (2) : (AdnKronos) - L’accordo prevede, inoltre, che l’Enac favorisca le esigenze del Comune di Torino di monitoraggio del territorio agevolando l’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, anche mediante l’identificazione concordata di specifiche aree definite ad hoc come idonee a sperimentazioni da p

Droni : protocollo intesa tra Enac e comune Torino : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e la Città di Torino hanno firmato ieri un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo del settore degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, i cosiddetti Droni, nel campo dell’innovazione dei servizi e come nuove opportunità di lav

Il comune di Torino vieta l’alcol da asporto dal tramonto all’alba : Il regolamento verrà votato nei prossimi giorni dal Consiglio Comunale e sarà valido a partire dalle prossime settimane.Continua a leggere