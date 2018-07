Il compagno ha un tumore | quello che la classe fa per lui commuove tutti Con quel gesto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nel giorno in cui si sdogana l’autocertificazione delle vaccinazioni per l’accesso a scuola il prossimo anno, in Piemonte una bella storia di amicizia e solidarietà giovanile in tema di vaccini ha avuto il riconoscimento del Consiglio regionale: gli studenti di un’interaliceale, che lo scorso dicembre si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale per proteggere unimmunodepresso a causa delle terapie seguite per curarsi, sono stati ricevuti dal presidente Nino Boeti, che ha consegnato loro un attestato. Per questo ragazzo, con le difese immunitarie azzerate dalle cure, le vaccinazioni erano impossibili e anche un banale raffreddore potrebbe avere conseguenze gravissime. E allora la quinta E del Liceo scientifico a indirizzo linguistico Edoardo Amaldi di Novi Ligure, nell’Alessandrino, ha scelto di vaccinarsi. Nessuno escluso. ...