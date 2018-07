Il cinema che guarda al passato | i 3 remake da non perdere

Da Stand by me a Il laureato - quelle estati al cinema che ti cambiano la vita : Tutti noi abbiamo avuto un'estate indimenticabile, una di quelle che misurano il prima e il dopo. Di queste estati così speciali il cinema ne ha raccontate parecchie, film adolescenziali, perché a ...

Milena Vukotic ricorda Villaggio 'Fantozzi - un clown che fa pensare - commuove e irrita' - cinema - Spettacoli : 'Certo che me lo ricordo. Con Paolo ci conoscevamo già, ma quel giorno del 1980 lui mi telefonò e mi disse di andare da lui. Pensai volesse propormi qualcosa di lavoro, mai la Pina . Era il terzo film ...

cinema all'aperto - in Corte Solferino appuntamento con il grande schermo : Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 21.30 , tranne 'Il fantasma dell'Opera' che inizierà alle 20.30, . Ingresso 4,50 euro.

Incassi Usa - buon esordio per 'Soldado' di Stefano Sollima che supera 'Sicario' - cinema - Spettacoli : buon esordio al box office americano per Stefano Sollima con Soldado interpretato da Benicio Del Toro e Josh Brolin, , in sala in Italia dal 18 ottobre con 01 Distribution, . Il sequel di Sicario ...

Locandine «fatte ad arte» - i pittori del cinema che hanno la storia : C’è il ritratto corrucciato di James Dean che tutte all’epoca (ma anche oggi!) avrebbero appeso in cameretta, c’è il bacio appassionato tra Vivien Leigh e Clark Gable – quello del «Francamente me ne infischio» di Via col vento – e poi lo sguardo-icona di Clint Eastwood quando amava “giocare” a fare il pistolero davanti alla macchina da presa prima di diventare acclamato regista e ancora il Marlon Brando “è sempre lui” di Fronte del Porto, la ...

Al cinema la pazza storia dell'uomo che Non uccise Bin Laden : Ha fatto epoca negli Usa l'avventura bizzarra di Gary Faulkner, operaio edile part time con problemi renali e patriota a tempo pieno, che nel 2004 partì per il Pakistan "on a mission from God", in missione per conto di Dio come i Blues Brothers, con l'obiettivo di catturare -da solo- Osama Bin Laden. La stravaganza della missione gli garantì il canonico e warholiano quarto d'ora di celebrità, prolungato da un film con ...

Academy - tra i nuovi membri gli italiani Bellocchio - le sorelle Rohrwacher - Guadagnino - cinema - Spettacoli : Molti italiani fra coloro che hanno appena ricevuto l'invito a diventare membri della prestigiosa Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, l'organismo che vota per gli Oscar: Luca Guadagnino, ...

Star Wars - le voci sulle apparizioni cinematografiche di Obi Wan Kenobi : Tanta è la vitalità in questi ultimi anni riguadagnata dalla franchise di Star Wars e altrettante sono le voci che, alimentate da fan, forum specializzati e media di settore, si accalcano a prevedere quali saranno le prossime mosse della saga. Ultimamente le difficoltà incontrate dal recente film Solo e l’ipotesi poi smentita di una sospensione di tutte le pellicole spin-off avevano destato parecchia agitazione, soprattutto fra gli ...

Festa del cinema di Roma 2018 : in anteprima Notti magiche di Virzì - Best Movie : Infine f ra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di ...

Festival di Berlino - l’italiano Carlo Chatrian direttore artistico : “Il cinema è commercio - ma è anche arte” : Un italiano a dirigere Berlino. No, non è uno scherzo. Nemmeno un blitz del premier Conte ai danni di Angela Merkel. Da fine marzo 2019 Carlo Chatrian, torinese, classe 1971, sarà il direttore artistico del Festival di Berlino. L’attuale direttore artistico del Festival di Locarno succederà all’oramai veterano Dieter Kosslick, che dirige la Berlinale dal 2002, e dividerà il prestigioso incarico con Mariette Rissenbeek, che del Festival tedesco ...

"In una vita fra cinema e tv ho capito che il romanzo è il mio vero grande amore" : Una notte Michael Imperioli ha sognato New York, duemila anni fa. Era un avamposto di Roma, e ci viveva Gesù Cristo. Così è nato il racconto che leggerà questa sera alla basilica di Massenzio, a Roma ,...

Grande Fratello Vip 3/ Le dive del cinema nel cast? Ecco i nomi emersi - tra Ornella Muti e Barbara Bouchet : Grande Fratello Vip 3, le dive del cinema del passato nel cast della terza edizione del reality show? Ecco i nomi emersi, tra Ornella Muti e Barbara Bouchet.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:48:00 GMT)

16 giugno 1978 : Grease - i segreti del musical che ha fatto la storia del cinema : ROMA – Il 16 giugno del 1978 (in Italia il 22 settembre dello stesso anno) debuttava nei cinema americani Grease, diventato di lì a breve uno dei film musicali più amati di tutti i tempi. La storia d’amore adolescenziale senza tempo, ambientata negli anni ’50, ha guadagnato milioni di fan in tutto il mondo, generazione […] L'articolo 16 giugno 1978: Grease, i segreti del musical che ha fatto la storia del cinema proviene da NewsGo.