Il campione di pallavolo Ivan Zaytsev vaccina la figlia e i social lo insultano

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili Crai : Volley Segrate è campione d’Italia Under 18 maschile : Le Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili hanno decretato la squadra Campione d’Italia: è la Volley Segrate Si è conclusa la lunga, intensa ed appassionante settimana di Finali Nazionali Giovanili Crai Under 18 maschili giocata tra Massafra e Castellaneta (TA) con la vittoria dello scudetto da parte del Volley Segrate 1978. I lombardi con un ruolino di marcia ai limiti della perfezione hanno superato in finale i pari età della ...

Pallavolo 3×3 - Montichiari conquista il titolo di campione d’Italia under 13 : Si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai under 13 3×3 maschile, a conquistare il titolo di Campione d’Italia è Montichiari Nell’incantevole scenario di Camigliatello Silano (CS) si è conclusa la Finale Nazionale Giovanile Crai under 13 3×3 maschile. A conquistare il titolo di Campione d’Italia è stata la compagine lombarda della Grondal Coperture Montichiari. Nella finale che valeva il titolo, la formazione di coach Danzi ha ...

Pallavolo – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili : Colombo Genova campione d’Italia : La Colombo Genova si laurea campione d’Italia nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 Maschili La Colombo Genova è campione d’Italia Under 14 maschile per il secondo anno consecutivo. Al PalaCatania, dopo la partita della Nazionale maschile contro l’Australia giocata ieri sera, la formazione di Pietro Merello si riconferma, dopo il successo conquistato un anno fa a Rossano Calabro, campione d’Italia in questa categoria. La Colombo nella ...

Pallavolo - Perugia campione d'Italia : 19.56 Primo scudetto per la Perugia del volley maschile.La squadra di Lorenzo Bernardi vince 3-2 la serie finale contro Civitanova (tricolore lo scorso anno). Il duello fra umbri e marchigiani ha riguardato, in questa stagione, anche Supercoppa (lo scorso ottobre) e Coppa Italia. Anche in quelle occasioni aveva vinto Perugia, che fa così tripletta. Nell'ultima partita,al Palaevangelisti, successo 3-0 di Zaytsev e compagni. Una curiosità: in ...