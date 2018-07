Il “calabrone” svedese vola ancora

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il calabrone o vespa crabro è il più grosso vespide europeo. Il calabronee, nonostante le leggi della fisica applicate al volo standard, questo insetto dal corpaccione pesante e le ali corte, apparentemente non in grado di sostenerlo, si sposta nell'aria. Emette un ronzio fastidioso, ma, grazie a un battito d'ali velocissimo - 230 battiti al secondo -, molto più veloce di altri insetti di dimensioni minori.La Svezia che approda ai quarti di finale di Russia 2018 è un po' come il calabrone: a vederla così, sovente asfittica nella manovra e priva di acuti in avanti, ci si chiede quale magia del dio del pallone abbia sortito il miracolo di farla arrivare fin qui.Erano 24 anni, dal torrido Mondiale a stelle e strisce, che i sudditi di re Gustavo non gustavano, è il caso di dire, l'aria delle prime otto del mondo. Nel 1994 la Svezia ...