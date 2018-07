Il bike sharing supererà il car sharing in futuro?

Perché le aziende tech hanno messo gli occhi sul bike sharing : Nella guerra sui trasporti urbani, è il turno delle due ruote. Lyft, la società di trasporto privato su auto rivale di Uber, ha deciso di muoversi oltre le quattroruote e di puntare anche sul bike ...

Gettano bici nel Tevere - lavori sociali per i ragazzi. E l'azienda del bike sharing potrebbe lasciare la Capitale : A settembre si saprà se il servizio obike di bike sharing senza stazioni resterà a Roma o se alzerà bandiera bianca così come fece Gobee.bike dopo due mesi di sperimentazione. L'asticella della sfida ...

Uber - con JUMP - porta il suo bike sharing in Europa. Si parte da Berlino : E’ innegabile come Uber, al debutto dei suoi principali servizi in Europa, sia stata costretta ad affrontare una situazione molto difficile con proteste da parte dei principali servizi di trasporto tradizionale, come appunto i taxi, che hanno aspramente criticato le politiche di Uber, considerato un pericoloso concorrente con il suo servizio di noleggio vetture con autista. Alle proteste sono poi seguite le sentenze che hanno costretto il ...

Uber porta il suo servizio di bike sharing JUMP in Europa : Uber ha annunciato che entro la fine dell’estate porterà il suo servizio di bike sharing JUMP a Berlino, prima città europea nel quale sarà sperimentato prima di essere diffuso in altre aree del continente. L’iniziativa dovrebbe consentire all’azienda statunitense di The post Uber porta il suo servizio di bike sharing JUMP in Europa appeared first on Il Post.

Uber lancia in Europa un servizio di bike-sharing elettrico : Uber si allea con Jump nel bike sharing È la Germania la nazione scelta da Uber per lanciare il proprio assalto al vecchio continente. A poco meno di due mesi dall’acquisto di Jump, startup specializzata nel bike sharing, e il lancio del proprio servizio di condivisione di bici a pedalata assistita per le strade di San Francisco, Uber sbarca a Berlino. Un traguardo importante, se si considera che, l’arrivo in Europa delle biciclette ...

bike sharing : rubati selle - cestini e ruote dalle bici del Comune : BRINDISI - A Brindisi c'è anche chi , uno o più, va a caccia di selle, cestini e ruote per biciclette. Furti in serie. Con il risultato documentato dalle foto pubblicate a corredo di questo articolo: ...

Milano. bike sharing : online mappa percorsi ciclabili e stalli : Uno strumento in più per cittadini e turisti che vogliono godersi la primavera sulle due ruote. Sul geoportale del Comune

Riqualificazione di piazza Mostra - i dieci progetti finalisti tra bike sharing - riappropriazione degli spazi e valorizzazione delle aree : ... lungo il lato est, e l'utilizzo della piazza per manifestazioni e attività temporanee di interesse pubblico , spettacoli, conferenze, manifestazioni ludiche e sportive, mercati ed attività di ...

Monza - il piano di potenziamento per la mobilità in bici : piste ciclabili - bike sharing e formazione : Il piano operativo di dettaglio presentato per dare vita al progetto "Mo.Bi.Scuo.La. - Monza in bici a scuola e al lavoro" è stato approvato.La comunicazione ufficiale è arrivata da Roma: piste ...