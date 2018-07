Il bagaglio perfetto non esiste In libreria il nuovo libro di Maria Letizia Polverini

domanipress

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nonla vacanza intelligente o la partenza intelligente, casomai può esserci un modo intelligente di organizzarsi, ma questo dovrebbe avvenire in ogni momento (o quasi) della vita. La differenza è che nella routine di tutti i giorni crediamo di sapere come muoverci mentre, messi di fronte all’ignoto di un viaggio, le nostre scelte diventano a volte un po’ più traballanti.torna, con unintitolato “Ilgeniale”, sul tema del riordino usando la valigia come grimaldello per mostrarci chi siamo, cosa ci fa stare bene e come possiamo migliorare la nostra vita. E così scopriamo che la capacità di organizzare unè una questione pratica e al tempo stesso una metafora di come affrontiamo la vita, e che imparare a fare la nostra valigia è anche un’occasione per capire un po’ di più di noi stessi e degli altri. Perché, in ...