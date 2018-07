Il 4K e i 60fps dovrebbero essere la base di PS5 e della prossima Xbox | anche se non

eurogamer

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La maggior parte dei giocatori console, si aspettano per lagenerazione che le future macchine targate Sony e Microsoft siano in grado di assicurare il 4K e i. Questo potrebbe accadere, tuttavia non è del tutto sicuro. Da tempo immemore, gli sviluppatori hanno scelto di dare priorità alla maggiore fedeltà visiva rispetto ai framerate migliorati, una situazione che potrebbe verificarsicon le prossime PlayStation e.È molto più probabile che gli sviluppatori utilizzino la maggiore potenza di "PS5 eScarlet" per fornire una grafica migliore con effetti più brillanti, piuttosto che usare quelle risorse per il framerate. Questo è il pensiero di Tancred Dyke-Wells e Neil Millstone, i co-fondatori di Solar Sail Games, che hanno dato vita a Smoke and Sacrifice.I due sviluppatori hanno già rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro delle console, che secondo ...