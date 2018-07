Il 44% dei grandi debitori del Fisco che ha chiesto di rottamare le cartelle poi non ha

I timori sulla guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Borse - la paura dei dazi affonda Milano : -2 - 44% . Negative tutte le Borse europee - in rosso Wall Street : La Borsa di Milano chiude in ribasso del 2,44% dopo l'avvio negativo di Wall Street . Gli investitori temono le nuove tensioni sul fronte commerciale con l'arrivo di nuovi dazi da parte degli Stati ...

Piogge torrenziali - crolla diga in Kenya : sale a 44 il numero dei morti : Si è aggravato il bilancio delle persone morte per il crollo di una diga in Kenya: le vittime sono 44 (tra questi 20 bambini) e proseguono le ricerche di sopravvissuti. I dispersi dovrebbero essere ancora 40. L’incidente si è verificato nella serata di mercoledì presso la diga di Salai, vicino a Nakuru, a circa 160 km nord dalla capitale. La diga veniva utilizzata per irrigare le fattorie ed era circondata da abitazioni di lavoratori ...