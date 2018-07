Ibiza che ‘passione’! Da Marchisio a Immobile | i calciatori si scaldano in vacanza con le

Wanda Nara e Mauro Icardi/ Vacanze tra Africa - Seychelle e Ibiza : la "calda" estate della coppia : Wanda Nara e Mauro Icardi, Vacanze "bollenti" per la nota coppia tra Africa, Seychelle e Ibiza. Ecco tutti i dettagli dei loro ultimi viaggi in famiglia...(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Belen e Iannone felici a Ibiza? “Non è come sembra” - il retroscena pesantissimo. Quello che viene fuori è forse vergognoso : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si erano presi una pausa di riflessione. L’argentina aveva confermato la crisi spiegando: “Si tratta di un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare e mettermi in gioco, dedicando poi il poco tempo libero che mi resta a mio figlio, Santiago. Le pause fanno bene a tutte le coppie, è qualcosa di cui sono convinta. Non voglio creare rumors o fare polemica. Con Andrea siamo in pausa e credo ne valga ...

“Sta con lei!””. Altro che Paola Di Benedetto - Francesco Monte ha in mente ben altro. Si sono incontrati a Ibiza e subito è scoccata la scintilla : Dal c’eravamo tanti amati al non ci siamo mai amati il passo è più breve di quello che si possa pensare, specie se si parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Dopo la breve parentesi amorosa infatti i due si sono detti addio. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. Tempo fa a bellissima Di Benedetto aveva rilasciato un’intervista all’ultimo numero del ...

GOSSIP U&D/ Luigi si prende una pausa dai Social - Sara a Ibiza con le amiche : Luigi Mastroianni annuncia il suo 'ritiro' momentaneo dai Social network; Sara Affi Fella continua a fare 'la vita da single a Ibiza': questi gli ultimi GOSSIP emersi sulla coppia formatasi a Uomini e Donne poche settimane fa. Mentre il ragazzo allarma i fan anticipando la sua assenza da Instagram (se non per questioni di lavoro), la tronista si gode una vacanza tutta al femminile in Spagna: cosa sta succedendo ai Mastrifella? Anche se entrambi ...

Melissa Satta - oh-oh. Sirenetta perfetta e super sexy a Ibiza - ma non da dietro. Sì - anche lei : Conclusa la stagione a TikiTaka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo dove è ospite fissa, per Melissa Satta è tempo di mare, sole e famiglia. La ex Velina mora, in vacanza a Ibiza con la sua famiglia, è una delle prime sirenette dell’estate 2018. Che Melissa abbia un fisico da urlo è evidente anche da vestita, quindi in bikini, ovviamente striminzito, tutta la sua bellezza è sotto la luce del sole (cocente). ...