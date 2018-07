I segreti della comunicazione in dieci pilastri

Europee - l'onda sovranista travolge Bruxelles : ecco i sondaggi tenuti segreti - il trionfo della Lega delle Leghe : Il terrore sbarca a Bruxelles . La 'Lega delle Leghe', la super-lista sovranista e populista che potrebbe formarsi per le elezioni Europee del 2019 , rischia di diventare una bomba in grado di ...

Eventi spettacolari itineranti della rassegna di teatro dei luoghi "Passi segreti" : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

Alla scoperta dei segreti della Grande Macchia Rossa di Giove : è tra gli obiettivi del telescopio Webb : È tenuta sotto controllo dal 1830 e ha fatto cimentare generazioni di astronomi che hanno cercato di svelarne i segreti: si tratta della Grande Macchia Rossa, uno dei più noti tratti distintivi di Giove, che da oltre trecento anni infuria sotto l’equatore del pianeta. DAlla primavera del 2020 i ricercatori avranno un alleato in più per scoprire i meccanismi di questa celebre tempesta: per quell’epoca, infatti è in programma il lancio ...

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

Roma - poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, ...

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni 23 giugno : i segreti dell’Isola di Pasqua : ULISSE, il PIACERE DELLA SCOPERTA, Anticipazioni 23 giugno 2018: Alberto Angela racconta i segreti dell'Isola di Pasqua svelando le abitudini e i riti dell'antica civiltà.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:14:00 GMT)

I selfie con la pistola prima della mattanza : gli scatti segreti di Igor : Con un cappello e con una pistola in mano, in divisa militare e sorridendo facendo il segno della vittoria. Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor il russo, si è scattato numerosi selfie durante la sua...

Secret Florence : torna l'appuntamento che apre i luoghi segreti della città : ... Virgilio Sieni/Centro di produzione nazionale; Musicus Concentus " che, ogni giorno, si misureranno con sette luoghi meno battuti dal turismo di massa: il Planetario della Fondazione Scienza e ...

M-Sport - i segreti della scuderia campione in carica : feeling con Ford e un fuoriclasse al volante : ALGHERO - Da manager ha avuto più soddisfazioni che da pilota. Malcolm Wilson, fondatore e numero uno della scuderia britannica M-Sport, è salito appena due volte sul podio in un...

Alla scoperta dei segreti di Balotelli - il suo personal coach svela : “Mario è un leone della savana” : Il professor Armando Caligaris ha svelato i segreti del lavoro che sta svolgendo con Mario Balotelli, confessando di essere ancora all’inizio del suo percorso Mario Balotelli è una persona nuova, con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello dei primi anni della sua carriera. Il merito è anche di Armando Caligaris, 49enne professore di scienze motorie che segue SuperMario come personal coach. LaPresse/Reuters “Gran ...

Materazzi : 'Nel 2006 eravamo pronti a vendere l'anima. Tutti i segreti della nostra vittoria ai Mondiali' : È così che si forma un gruppo in una Coppa del Mondo, dando importanza anche a ciò che accade fuori dal campo". La PlayStation con Totti il giorno della finale "Sul campo la preparazione atletica che ...

F1 - la Ferrari cala l’asso in Canada : ecco i segreti della power unit 2 che il Cavallino utilizzerà a Montreal : In occasione del settimo Gran Premio in calendario, la Ferrari monterà sulla monoposto di Vettel la seconda power unit, ecco i suoi segreti Si chiama 062 Evo la power unit che la Ferrari utilizzerà a Montreal, in occasione del Gp del Canada. Una scelta ben precisa quella del Cavallino, visto che su questo circuito i piloti guidano a gas spalancato per il 70% del giro. © Photo4 / LaPresse Non solo la Ferrari, anche Honda e Renault porteranno i ...

Da Oakland a Monterey a caccia dei segreti della California : Dopo un passaggio nella modernissima Santa Clara , fate rotta verso il mare e arrivate a Santa Cruz , ancora oggi meta ambita dai più spericolati surfer del mondo . Immancabile anche la passeggiata ...