I Retroscena di Blogo | Si o no | il game show con Max Giusti in cerca di casa

I Retroscena di Blogo : Da uno spot il cast della Battaglia degli Chef di Rai2? : Il format originale si chiama " Kitchen Owners " è ed un programma argentino arrivato ormai alla terza edizione e che in quel paese ha fatto grandi numeri in termini di ascolto. In Italia si appresta ad arrivare dal prossimo autunno sulla seconda rete della Rai con il titolo "La Battaglia degli Chef". Il direttore artistico è Massimo Righini, già capo progetto del programma culinario Bake off, che ha fatto grandi ascolti su Real Time. Il ...

I Retroscena di Blogo : Raimondo Todaro verso Tale e quale show 2018 : Sono partiti i provini per la prossima edizione dello spettacolo musicale del venerdì sera di Rai1 Tale e quale show e sono stati annunciati gli ingressi in giuria di Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme che andranno ad affiancarsi alla sempre eterna Loretta Goggi.Ma evidentemente il piatto forte del programma, anzi l'ossatura di questa trasmissione è il cast di concorrenti che animano con le loro imitazioni il celebre programma diretto ...

I Retroscena di Blogo : Da Ora o mai più a Tale e quale in arrivo Di Cataldo - Lisa - Alotta : Della nuova giuria vi abbiamo già detto. Ma parlando del cast della nuova edizione di Tale e quale show ci giungono indiscrezioni di cui vi diamo subito conto. Si prospetta un incrocio, stante anche il medesimo gruppo di lavoro che li realizza, fra Ora o mai più, lo spettacolo musicale in onda di questi tempi su Rai1 con la conduzione di Amadeus e Tale e quale show.Fra i papabili concorrenti del prossimo Tale e quale ci giunge voce ci potrebbero ...

I Retroscena di Blogo : Endemol e i 4 miliardi di motivi per la vendita : Voci che provengono dalla stampa straniera e che noi di TvBlog abbiamo avuto modo di verificare, parlano di una probabile vendita del colosso mondiale produttore di format televisivi Endemol Shine. La società di proprietà di 21st Century Fox e Apollo Global Management avrebbe incaricato due istituti di credito, si dice Deutsche Bank e Lioon Tree, di vagliare l'eventualità di una vendita del gruppo in oggetto.I due gruppi proprietari di ...

I Retroscena di Blogo : Il balletto di Ciao Darwin nel palinsesto di Canale 5 : In principio la collocazione dello spettacolo di varietà Ciao Darwin, come vi avevamo anticipato da queste colonne, doveva essere nell'autunno di Canale5 e precisamente nella serata strategica del venerdì contro il colosso dell'intrattenimento autunnale del primo Canale Rai Tale e quale show. Poi nel corso delle scorse settimane si era pensato, da parte della rete, di spostare la messa in onda del programma in primavera, lasciando così più ...

I Retroscena di Blogo : Massimiliano Ossini Caronte -felice- del mattino televisivo Rai : Era il mese di luglio del 2009 quando TvBlog per la rubrica "I Reportage" da noi lanciata all'epoca (e poi copiata da più parti) andava dietro le quinte dei programmi televisivi per mostrare ai nostri lettori cosa accadeva dietro le telecamere di quelle produzioni. In quell'occasione lo avevamo incontrato fra corridoi e camerini, parliamo del bel Massimiliano Ossini. Un “Sabato & Domenica ...

I Retroscena di Blogo : Stasera Italia con Barbara Palombelli dal centro Palatino con Forum : Le prime riunioni operative devono ancora venire, ma il dado è stato già tratto e come è già noto, Rete4 a partire dal prossimo autunno cambia il suo appuntamento di access time. Arriva in questo importante spazio del palinsesto Barbara Palombelli che prenderà le redini di questa fascia televisiva con questo programma, che dovrebbe chiamarsi ancora Stasera Italia, anche se, almeno dal lunedì al venerdì cambierà i suoi connotati, a partire ...

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai che parte dal progetto e non dagli uomini : Una cosa è certa, del file Rai il nuovo governo giallo-verde ancora non si è occupato, ma su una cosa pare siano d'accordo, mettere mano al servizio pubblico non significa posizionare le navi (leggi uomini e donne) come in una battaglia navale, ma vuole dire prima di tutto, pensare e ripensare a quello che deve essere il nuovo servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.Ecco dunque che non c'è nessuna fretta e anche se questo CDA scade a fine ...

Retroscena Blogo | Grande Fratello Vip 2018 - Giovanni Cottone concorrente? : Tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, potrebbe esserci Giovanni Cottone. Si tratta dell'imprenditore diventato popolare per il matrimonio, poi naufragato in tempi record, con Valeria Marini. La storia pubblica di Cottone è in qualche modo già stata legata al reality di Canale 5 in quanto nel 2016 finì in carcere proprio mentre la sua consorte era ...

I Retroscena di Blogo : Il direttore generale della Rai chiede l'esclusione di Eleonora Brigliadori da Pechino Express 2018 : La malattia è cosa seria e la cura di una malattia ancora di più. E' montata in questi giorni una dura e giustificata polemica legata alla partecipazione alla prossima edizione del programma d'intrattenimento di Rai2 Pechino Express di Eleonora Brigliadori. Una polemica di cui vi abbiamo dato conto da queste colonne e che non sembra placare, anzi monta ancora di più a seguito delle reiterate dichiarazioni pubbliche dell'ex annunciatrice di ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - scontro dietro le quinte dopo la terza puntata? : La voce del promo di Rai1 che accompagna l'appuntamento con Ora o mai più del prossimo venerdì parla chiaro: "La gara entra sempre più nel vivo". Mai frase fu più azzeccata dato che, nel dietro le quinte del talent condotto da Amadeus, la gara avrebbe lasciato spazio ad attimi di tensione che si sono vissuti dopo l'ultima registrazione per la terza puntata che andrà in onda, appunto, il 22 giugno in prima serata.Da indiscrezioni che sono ...

I Retroscena di Blogo : Gerardo Greco direttore del Tg4 - questa settimana si chiude : Dunque a Rete 4 si cambia. La rete diretta dal buon Sebastiano Lombardi cambia i suoi connotati per quel che riguarda l'informazione, abbandonando certi toni urlati, per sposare quelli più ragionati, tecnici e di profilo alto propri, tanto per fare un esempio chiaro a tutti e senza girarci troppo intorno, di La7.Si era già capito in questi ultimi mesi con l'uscita dalla rete di Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, oltre che un intensiva cura ...