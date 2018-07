I Medici 2 | lorenzo il magnifico | c’è la data ufficiale! Ecco quando inizia | trama | cast

superguidatv

: Sapreste riconoscere di che opera si tratta da questo dettaglio? ?? Un aiutino: nel cameo vi è ritratta la competizi… - imediciofficial : Sapreste riconoscere di che opera si tratta da questo dettaglio? ?? Un aiutino: nel cameo vi è ritratta la competizi… - masechi : ??Lorenzo Fontana: 'I medici che prescrivono false invalidità dovrebbero essere radiati dall'Ordine dei medici'. Seg… - imediciofficial : 'Molto son gentili e belle donne nella terra nostra: voi vincete d’assai quelle, come il viso di fuor mostra [...]… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I? In realtà la prima novità che vi segnaliamo è quella relativa al titolo della seconda stagione. Il titolo ufficiale, infatti, sembrerebbe essere iil. Vediamo insiemee tutte le anticipazioni sulla seconda stagione dell’amatissima fiction tv. Sono in molti a voler sapere quali aspetti storici verranno approfonditi e romanzati e su quali personaggi ci si concentrerà. Da tempo, infatti, i telespettatori aspettano con ansia il seguito, nonostante le prime critiche per alcuni errori in cui la produzione è caduta cercando di ricostruire il passato. La prima stagione ha portato a casa un successo enorme, fare il bis risulta una vera impresa. Molte fiction Rai, però, ci sono già riuscite. I2,laufficiale Le riprese de I2 sonote a settembre 2017. A quanto si vocifera gli ...