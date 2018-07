I genitori italiani sono i più stressati d’Europa

vanityfair

: @maurocossu90 @marisavillani @priscillaboca La civiltà ! Gli alunni giapponesi puliscono le aule Immaginate i genit… - rubrovit : @maurocossu90 @marisavillani @priscillaboca La civiltà ! Gli alunni giapponesi puliscono le aule Immaginate i genit… - LucioMM1 : @colvieux @aledenicola Quale cugino, sono esempi di vita reale se conosci3 40-50enni italiani i cui genitori sono ancora in vita. - maryateresa77 : @mirco49689476 @matteosalvinimi E gli islamici italiani??? Nati in Italia da genitori italiani 'doc'? Di questi isl… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un po’ perché hanno meno tempo per se stessi, un po’ perché la relazione di coppia ne risente, ma soprattutto perché il sostegno economico e sociale fornito alle famiglie è fra i più bassi di tutta l’Europa, ie spagnolii più. Lo rivela una ricerca condotta in tutta Europa da Sitly, piattaforma internazionale che mette in contattoe baby sitter. Gratificanti e allo stesso tempo estenuanti, la paternità e la maternità cambiano l’organizzazione della vita. Nei Paesi del Nord Europa, però, iche si consideranopochi: in Norvegia, una delle nazioni con il più alto tasso di natalità,solo 11 su 100. Seguono la Finlandia con il 22% e la Danimarca con il 28%. Fra gli, invece, 34su 100 ammettono di essere(33 in Spagna). «Il sostegno economico e sociale fornito alle famiglie dei paesi nordici, ...