I 49 milioni della Lega diventano un terreno di scontro | ' è un attacco | il Quirinale ci

Cassazione : "Sequestrare i conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a "tappeto". finora bloccati 1,5 milioni di euro. "Qualsiasisomma di denaro riferibile alla Lega Nord deve essere sequestrata fino a raggiungere49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato"

Donne in difficoltà - a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...

Serie B a Perform/ Le partite della cadetta in streaming più una in chiaro : accordo da 22 milioni di euro : Serie B a Perform, le partite della cadetta in streaming più una in chiaro: accordo da 22 milioni di euro fino al 2021. Grande novità per quanto riguarda lo sport italianonoadsense(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:07:00 GMT)

MATTEO RENZI COMPRA UNA VILLA DA 1 - 3 milioni/ Il mistero della sanatoria : chiesta nel 1986 - arrivata nel 2017 : MATTEO RENZI COMPRA una VILLA da 1,3 MILIONI a Firenze: ultime notizie, polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi : "Non ci sono più - spesi in 10 anni" : "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo". Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, sui soldi che la magistratura di Genova sta cercando. "Quei soldi non ci sono - sottolinea Salvini - sono stati spesi in dieci anni".Dagli atti del processo di Genova – ricorda Repubblica - ...

Roma - sequestrati due milioni al patron dell'hotel Plaza : per anni ha intascato la tassa di soggiorno. Cesare Paladino è il padre della compagna di Conte : Per anni ha intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma, precisamente dal 2014 al 2018. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha...