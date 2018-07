Hyundai - Con Autotalks | la nuova generazione di auto connesse

Fusione Fca Hyundai - tra conferme e smentite e perchè ipotesi avrebbe senso : Tra le evidenze che fanno pensare che alla fine l'operazione si farà, c'è la considerazione che Hyundai dispone di piattaforme più sofisticate di quelle di Fca sui motori elettrici che sono il futuro.

La figuraccia di Conte a Bruxelles e la possibile offerta di Hyundai a Fca. Di cosa parlare a cena : A Roma è festa, altrove è comunque venerdì, molti vanno via dalla città, a dispetto delle statistiche o confermando le statistiche (scegliete voi) e molte cene saranno da inserire tra quelle tipicamente estive. Quindi occhio agli argomenti, di quelli leggerissimi qui non ci occupiamo, ma quelli un p

Per i media asiatici Fca nel mirino di Hyundai ma i coreani smentiscono : Secondo Asia Times l'offerta potrebbe essere lanciata in un periodo compreso tra quest'estate e l'assemblea di maggio 2019, ma il gruppo coreano per il momento nega l'interesse

Hyundai - accordo anche con l’Herta Berlino per lo sponsor di manica : La casa automobilistica ha siglato un nuovo accordo per diventare sponsor di manica del club tedesco, dopo le partnership con Chelsea e Atletico Madrid. L'articolo Hyundai, accordo anche con l’Herta Berlino per lo sponsor di manica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : ufficiale l’accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica. L'articolo Nuovo sponsor di manica per il Chelsea: ufficiale l’accordo con Hyundai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hyundai Tucson - Con il facelift debutta l'ibrido diesel : A pochi mesi dal debutto negli Stati Uniti il facelift della Tucson arriva anche in Europa portando con sé una nuova estetica e diverse innovazioni tecniche, la più importante delle quali è la prima motorizzazione ibrida diesel della storia Hyundai. Entro la primavera del 2019, inoltre, la Casa coreana porterà al debutto, sempre sulla Tucson, anche un nuovo 1.6 diesel Smart Stream con tecnologia mild hybrid a 48V. La Suv media entrerà in ...

Hyundai a Torino con Nuova Kona Electric e IONIQ : Hyundai fa il suo debutto al Salone dell’Auto di Torino a Parco Valentino, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 giugno. Protagonista assoluta dello stand Hyundai sarà la Nuova Kona Electric, primo SUV compatto completamente elettrico sul mercato che rafforza la leadership del brand nel segmento delle auto green: pratico nell’utilizzo quotidiano, offre 204 […] L'articolo Hyundai a Torino con Nuova Kona Electric e IONIQ sembra essere il ...

WRC - Il successo di Hyundai in Portogallo con la vittoria di Thierry Neuville : Paddon 10 2018 FIA World Rally Championship " Classifica Costruttori 1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 175 2 M-Sport Ford World Rally Team 162 3 Toyota Gazoo Racing World Rally Team 140 4 ...

Hyundai Motor Group - Elliott contro il piano di ristrutturazione : Elliott Management, fondo americano diventato famoso in Italia con la vittoria sui francesi di Vivendi nella diatriba per il controllo di Telecom, ha ufficialmente dato il via alla battaglia per riformare la complessa organizzazione di Hyundai Motor Group. La società fondata dal finanziere Paul Singer ha infatti deciso di votare contro il piano di ristrutturazione del gruppo sudcoreano e ha invitato gli altri azionisti a prendere una ...