Huawei P20 Pro scoprire data e posizione foto

Huawei P20 Pro Come scattare foto veloci : Come fare una fotografia velocemente. scattare rapidamente una foto usando il cellulare Andrid Huawei P20 Pro Guida e istruzioni. Come fare scatto fotografico veloce, scattare foto velocemente, scattare fotografia velocemente Huawei P20 Pro.

Aggiornamento OTA per Huawei P20 Pro no brand ITA : B131 con diverse novità : Risulta disponibile a bordo dei modelli italiani di Huawei P20 Pro l'Aggiornamento B131, in test fin dalla metà di giugno e finalmente arrivato sugli esemplari di nostra conoscenza tramite apposita notifica OTA. Sono tanti gli utenti in queste ore ad essere stati raggiunti dal pacchetto, che ricordiamo integrare il software di base con la patch di sicurezza di giugno, insieme con alcune novità relative all'UI della fotocamera e dei ...

Offertona sul prezzo Samsung Galaxy S9 e sul trio Huawei P20 : sorpresa TIM di luglio : Sembrano non finire mai le possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy S9 o qualsiasi degli esponenti della linea Huawei P20 a prezzi davvero competitivi. Questa volta la proposta porta il marchio TIM, sempre che siate clienti già da un anno (cosa del tutto scontata visto l'affacciarsi di Iliad, che ha sconquassato un po' i piani di tutti, compresi quelli degli utenti). Tornando alle offerte proposte dall'operatore nazionale, sappiate che ...

Mega occasione per Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 : prezzo stracciato dal 6 luglio : Giornata ricchissima di novità interessanti per chi cerca smartphone popolari a basso prezzo, soprattutto per quanto riguarda i vari Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9. In queste ore, infatti, grazie ad una nuova campagna Ebay è possibile assicurarsi diversi smartphone a condizioni molto più vantaggiose del solito, anche se dovrete fare i conti con unità disponibili limitate. Le segnalazioni sono giunte proprio oggi 6 luglio da community ...

Samsung Galaxy S10 come Huawei P20 Pro con tripla fotocamera? Il punto di svolta : Si moltiplicano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 che ne attesterebbero la portata rivoluzionaria. Già questa mattina abbiamo riportato le ultime novità relative al sensore di impronte dell'ammiraglia 2019, ora possiamo sottolineare come nel futuro della prossima generazione Galaxy possa esserci la tripla fotocamera frontale, (in parte) come quella ora in dotazione sull'attuale Huawei P20 Pro. Sembra pure più che probabile che i Samsung ...

Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere la modalità notturna dei P20 : Huawei Mate 10 Pro sta iniziando a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento software che porta la modalità notturna della gamma P20 e le patch di sicurezza di giugno 2018. Dovrebbe arrivare anche in Italia nei prossimi giorni. L'articolo Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere la modalità notturna dei P20 proviene da TuttoAndroid.

Per tutti GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Plus dal 5 luglio : ecco come provarlo : Giungono novità ancora una volta importanti per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un P20 Plus, considerando il fatto che il produttore cinese sembra essere attivissimo dal punto di vista dello sviluppo software. Vedere per credere quanto vi ho riportato nei giorni scorsi, quando su queste pagine ho condiviso con voi alcune anticipazioni sul nuovo aggiornamento che ci apprestiamo a toccare con mano, forse ...

Huawei P20 e P20 Pro : è partito il roll out dell’aggiornamento con la GPU Turbo : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 e P20 Pro: il produttore cinese ha ufficialmente fatto partire il roll out dell'aggiornamento che introduce sui suoi device di punta la nuova GPU Turbo. In un primo momento si era parlato di un programma beta limitato a soli 2.000 partecipanti, adesso il produttore ha deciso di rendere disponibile l'update per tutti. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro: è partito il roll out dell’aggiornamento con ...

#DesignItPossibile : la nuova “talent competition” di Huawei mette in palio P20 Pro e un viaggio in Cina : Il 2018 di Huawei ha già riservato risultati molto positivi al colosso cinese, grazie alla commercializzazione della nuova linea di smartphone top di gamma composta da P20 e P20 Pro, due dispositivi che in linea con il passato hanno saputo rinnovare la qualità interna ed esterna del brand ottenendo riscontri positivi sul mercato e superando di gran lunga i risultati ottenuti dalle generazioni precedenti. In attesa di scoprire le novità ...

Vinci Huawei P20 Pro Con Il Concorso ""Design it Possible” : In regalo un Huawei P20 Pro con “Design it Possible” do Huawei. Con il nuovo Concorso Huawei puoi vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due Concorso “Design it Possible”: come funziona, come partecipare, come vincere Huawei P20 Pro Vuoi portarti a casa il nuovo smartphone top di gamma Huawei P20 Pro in modo completamente […]

Con il nuovo concorso Huawei potrete vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due : Huawei ha lanciato un nuovo concorso dedicato a tutti gli appassionati di design e personalizzazione. Stiamo parlando di “Design it Possible”, gara creativa […] L'articolo Con il nuovo concorso Huawei potrete vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro scoprire data e posizione foto : Lo sai che nelle foto è memorizzata la posizione GPS e la data e ora dello scatto fotografico ? Ecco come scoprire dove è stata fatta una foto.

