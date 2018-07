Huawei P20 Pro Come scattare foto veloci

Servito il volantino Unieuro : metà prezzo Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 fino al 19 luglio : Davvero è il caso di tenere d'occhio il volantino Unieuro che come plus, consente di avere a metà prezzo Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 per citare due delle promozioni più allettanti della catena di elettronica. Gli sconti partiranno questo venerdì 6 luglio per essere attivi fino al 19 luglio. Come è possibile ottenere i device su menzionati ma anche altri a metà prezzo? La formula è quella già adottata in passato sempre dal brand Unieuro? ...

Fotocamera al top per Huawei P20 e P20 Pro con le anticipazioni sul nuovo aggiornamento : Stanno venendo alla luce alcune importanti anticipazioni per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o in alternativa un P20 Pro, considerando il fatto che già oggi 3 luglio è possibile anticipare i temi del prossimo aggiornamento che verrà messo a disposizione del pubblico nel corso delle prossime settimane. Oltre a questioni di natura commerciale, come quelli affrontati nella giornata di ieri, occorre dunque analizzare anche ...

Huawei P20 Pro Come cambiare la risoluzione dello schermo : Aumentare e diminuire risoluzione dello schermo Huawei P20 Pro per vedere meglio le foto e i video sul display e leggere meglio il testo del telefono Android Huawei.

Huawei P20 e P20 Pro - arriva un nuovo aggiornamento in beta per gesture - fotocamere e display : Se siete iscritti al beta program di Huawei con P20 o P20 Pro, l'ultimo aggiornamento potrebbe stamparvi un sorriso in viso L'articolo Huawei P20 e P20 Pro, arriva un nuovo aggiornamento in beta per gesture, fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.

Solo 300 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 TIM : offerta imbattibile - ecco come : Chi è a caccia del migliore prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe davvero restare esterrefatto a causa dell'ultimissima offerta dell'operatore TIM. I due top di gamma 2018 dell'universo Android sono protagoniste di due proposte commerciali con i fiocchi e identiche. A patto di essere da un po' di tempo legati al vettore, ecco che sarà possibile approfittare del forte sconto su entrambi i device. La pagina della promozione TIM per ...

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos’è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti […]

Mai così basso il prezzo per Huawei P8 Lite 2017 e P20 Lite : offerte Ebay da capogiro : Sono attualmente in corso alcune promozioni davvero fantastiche per quanto riguarda device come Huawei P8 Lite 2017 ed il cosiddetto P20 Lite, grazie ad una campagna Ebay che oggi 29 giugno sta facendo parlare moltissimo di sé. Analizzando più nello specifico le singole offerte, infatti, emerge che fino a questo momento i due smartphone Android non avevano mai raggiunto tali livelli di costo per il pubblico italiano. Ecco perché bisogna prestare ...

Huawei P20 Pro - smartphone top di gamma con una camera super : Successo di vendite per il nuovo prodotto della casa cinese. Che punta molto sul comparto fotografico e sull'intelligenza artificiale. Con risultati eccellenti

Smartphone Android in offerta 28 giugno : LG G6 a 279 euro - ma sconti anche su Honor 10 - Huawei P20 Pro e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G6, Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi 5 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 28 giugno: LG G6 a 279 euro, ma sconti anche su Honor 10, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro - ma è limitata a 2000 utenti : È partito il beta test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, fase limitata a 2000 partecipanti: nel caso voleste esserci, vi conviene affrettare i tempi L'articolo Via alla fase di test di GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Pro, ma è limitata a 2000 utenti proviene da TuttoAndroid.

Primissimi dettagli su LG V40 : con features killer di iPhone X e Huawei P20 Pro : Potrebbe essere investito da buone novità il prossimo LG V40, successore del fortunato LG V30 e fratello quasi coetaneo di LG G7 ThinQ. L'ultimo rumor, proveniente da una fonte che si è dichiarata vicina alle vicende della casa coreana, ci rivela della presenza a bordo di ben 5 fotocamere, due poste sul frontale e tre sul posteriore. Chiari i richiami, nel primo caso, ad iPhone X, ed alla sua True Depth Camera (utile al riconoscimento ...

Un po’ come il P20 Lite l’Huawei Nova 3 - ma con una differenza sostanziale : Avrete già sicuramente sentito parlare di Huawei Nova 3, quello che, all'apparenza, potrebbe sembrare essere l'ennesimo device di fascia media sfornato dal produttore cinese, ma che in realtà si dice nasconda piacevoli sorprese. L'ultima immagina teaser diffusa dalla compagnia asiatica lascia pochi dubbi sull'estetica che contraddistinguerà il dispositivo, ormai prossimo al lancio (non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale): le linee che ...