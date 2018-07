HIGUAIN AL CHELSEA Accordo con la Juventus per 60 milioni? L' annuncio solo dopo quello

Juventus - HIGUAIN e Rugani al Chelsea : si fa cassa per CR7 : Higuain E Rugani- Il Chelsea avrebbe raggiunto l’accordo con la Juventus per il passaggio di Rugani e Higuain in maglia blues. Un doppio affare separato e indipendente, ma da 100 milioni di euro totali. La Juventus si prepara a dfar cassa per poi tentare l’assalto a Cristiano Ronaldo. PRIMA L’ANNUNCIO DI SARRI Prima dell’affondo per […] L'articolo Juventus, Higuain e Rugani al Chelsea: si fa cassa per CR7 proviene ...

HIGUAIN al Chelsea/ Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! : Higuain al Chelsea, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta l'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Juventus-Chelsea - accordo per HIGUAIN : Il Pipita pronto a trasferirsi a Londra per 60 milioni di euro: l'ufficialità dopo l'arrivo di Sarri

Scambio Morata HIGUAIN/ Sarri vuole il Pipita al Chelsea - la Juventus ci sta e Alvaro scalpita! : Scambio Morata Higuain: Sarri vuole il Pipita al Chelsea, la Juventus ci sta e Alvaro scalpita. L'affare è possibile, anche se molto nodi vanno ancora sciolti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Juventus - maxi offerta del Chelsea : 100 milioni per HIGUAIN e Rugani : offerta DEL Chelsea- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro per Higuain e Rugani. SARRI FA LA SPESA IN ITALIA Maurizio Sarri sarebbe pronto a puntare l’indice su Daniele Rugani, suo pupillo fin dai tempi dell’Empoli. […] L'articolo Juventus, maxi offerta del Chelsea: 100 milioni per ...

Juve piace Godin - Chelsea su Manolas e HIGUAIN : Il Chelsea guarda all'Italia. Non solo perché dopo aver definito la situazione con Antonio Conte ingaggerà Maurizio Sarri e, per la gioia dei tifosi dei Blues, farà tornare Gianfranco Zola. La società ...

Sarri-Chelsea - vicina l'ufficialità : la prima richiesta è HIGUAIN : Il tecnico toscano è a un passo dalla panchina dei Blues, che dovrebbero pagare al Napoli un indennizzo

Chelsea - Sarri fa la spesa in Serie A : Mertens - HIGUAIN e Rugani : Chelsea, Sarri- Mancano solamente pochi dettagli per l’ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L’ormai ex tecnico del Napoli sarebbe pronto a portare con se diversi pupillo direttamente dalla Serie A. Occhi puntati su Higuain. L’attaccante argentino resta il primo obiettivo del tecnico, pronto a costruire la squadra attorno al “Pipita”. Mertens E Rugani […] L'articolo Chelsea, Sarri fa la ...

HIGUAIN via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Mercato Juve - Morata per HIGUAIN : ipotesi scambio col Chelsea : Può andare in porto dopo il Mondiale. Fondamentale però prima capire se Sarri sarà davvero il prossimo tecnico dei Blues

Mercato - per bookie più Chelsea che Inter per HIGUAIN : Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del suo difficile rapporto con Allegri. Al contrario degli ultimi rumors, però, i bookmaker optano per un altro anno a Torino: sul tabellone Sisal ...

La rivoluzione delle punte Chelsea tra HIGUAIN e Icardi. Inter - se Maurito parte c è Belotti : ROMA - La rivoluzione delle punte. Sarà l'estate delle sorprese, molti uomini gol faranno le valigie. Anche chi si pensava fosse inamovibile, come Higuain per la Juve . Invece se arriverà l'offerta ...

Mauro Icardi al Chelsea/ I Blues premono per l'argentino - intrico con HIGUAIN e Morata... : Mauro Icardi al Chelsea, il capitano dell’Inter nel mirino di Maurizio Sarri: pronti a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Dopo la Juventus, ci pensano i Blues(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:25:00 GMT)