Hi Performance Italia | da venerdì 6 luglio in gara a Stresa al Mondiale X-Cat

Pil : Phelps - scarsa Performance Italia non è colpa euro : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – La scarsa performance economica dell’Italia ‘dipende da problemi strutturali non dall’euro. E’ impossibile attribuire alla moneta unica la responsabilità dei problemi del mercato del lavoro Italiano e della produttività”. Così l’economista premio Nobel Edmund S. Phelps nella Lecture per il trentesimo seminario economico internazionale a Villa Mondragone, organizzato dalla ...