Hera | 5 anni di stakeholder in un Lab

Dopo 40 anni Enrico Montesano torna con Rugantino - mascHera romana per eccellenza : Lo sbruffone e spavaldo Rugantino che per amore finisce sul patibolo nella Roma dell'Ottocento torna Dopo 40 anni, ancora al Teatro Sistina, sempre con Enrico Montesano protagonista. "Eduardo De Filippo ha continuato a fare Filumena Marturano per tutta la vita, Ferruccio Soleri è stato Arlecchino fino a 80 anni..."Continua a leggere

Chloe muore a 15 anni mangiando un kebab : la proprietaria del ristorante pagherà solo una multa : La quindicenne Chloe Gilbert è morta mangiando un kebab. A scatenare lo choc anafilattico è stato un residuo di yogurt non segnalato nella lista degli allergeni. La proprietaria del ristorante non verrà condannata per la morte della ragazzina ma pagherà solamente una multa.Continua a leggere

GHerardo Colombo a Univercity : «La corruzione? Come negli anni ‘90» | : L’ex magistrato, ospite della rassegna di incontri ed eventi Univercity, fa un appello ai ragazzi: «Studiate, approfondite la storia contemporanea»

Antonella Clerici : "La tv mi mancherà - ma a 54 anni voglio godermi Vittorio e mia figlia" : Antonella Clerici l'ha detto e l'ha fatto: ha lasciato La Prova del Cuoco, storico programma di Raiuno (al suo posto arriverà Elisa Isoardi) per dedicarsi alla figlia Maelle, avuta dall'ex Eddie Martens. In una bella intervista al settimanale Oggi, rivela che era arrivato il momento di lasciarsi alle spalle un capitolo importante della sua vita, perché fare altro era assolutamente imprescindibile. Anche se la nostalgia è tanta... ...

Antonella Elia ricorda Corrado a 19 anni dalla morte : “Mancherà sempre” : Antonella Elia ricorda Corrado Mantoni: “Non è stato solo colui che mi ha lanciata. Ma il mio secondo papà” Inteneriscono le parole che, venerdì 8 giugno 2018, Antonella Elia ha pubblicato su Twitter in ricordo di Corrado Mantoni. Dopo che negli anni ’90 in TV ha lavorato fianco a fianco con l’indimenticato conduttore televisivo, oggi […] L'articolo Antonella Elia ricorda Corrado a 19 anni dalla morte: ...

Muore la madre di 80 anni - i figli pubblicano il necrologio-horror : 'Non ci mancHerai. Adesso il mondo...' : Non mancherà a Gina e Jay che si rendono conto che il mondo sarà un posto migliore senza di lei'. Una madre molto poco amata, insomma.

Ammontano a 539 milioni di dollari i danni che Samsung pagherà ad Apple : Sembra non conoscere mai fine la guerra dei brevetti tra Apple e Samsung: una nuova sentenza stabilisce la somma che Samsung dovrà versare ad Apple per infrazione di brevetti. L'articolo Ammontano a 539 milioni di dollari i danni che Samsung pagherà ad Apple proviene da TuttoAndroid.

Sandro Piccinini a Blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...

VogHera - arrestato cinquantenne : deve scontare due anni e otto mesi : Voghera , Pavia, , 15 maggio 2018 - I carabinieri hanno arrestato a Voghera un pregiudicato cinquantenne che deve scontare una pena di due anni, otto mesi e ventidue giorni di reclusione. L'uomo è G.Z.

Novi Ligure - rimase disabile dopo la nascita : dopo 12 anni l'Asl pagherà un milione ai genitori : Il bambino, che aveva il cordone ombelicale attorno al collo, soffre di tetraparesi spastica. I periti: "Un parto cesareo avrebbe evitato sofferenza"

Giovanni Toti : 'Preincarico a Giorgetti? La Lega indicherà il suo esponente - altrimenti si torna al voto' : 'Quello che dice Giancarlo Giorgetti è in linea con la grammatica del voto degli italiani che hanno votato il centrodestra e punito le politiche del Pd ', commenta Giovanni Toti ospite a Omnibus , su ...

E ora a chi toccherà far rispettare il divieto di usare WhatsApp sotto i 16 anni? : Quando Facebook cominciò a diffondersi a macchia d'olio, le sue regole dicevano chiaramente che per aprire un account bisognava avere almeno 13 anni. Così il social network in breve tempo si riempì di ragazzi formalmente in età da liceo che postavano foto di feste alle medie o addirittura alle elementari. Si trattava di pluribocciati o di qualcuno che aveva barato sull'età. Ora lo ...