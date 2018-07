Heidi Klum e Tom Kaulitz non si nascondono più

vanityfair

: Ho appena scoperto che Heidi Klum sta con il tipo dei Tokio Hotel ?? scioccata - givenachancexz : Ho appena scoperto che Heidi Klum sta con il tipo dei Tokio Hotel ?? scioccata - Sarottola_ : Se Telese è di sinistra, io sono Heidi Klum. #inonda - CamillaM__ : Raga quanto invidio Heidi Klum -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ad, 45enne ex modella, i fidanzati piacciono giovani. È così da quando ha detto addio al marito Seal, nel 2014. Così dopo la storia con il 31enne Vito Schnabel, mercante d’arte oggi legato ad Amber Heard, ex signora Depp, le attenzioni si sono focalizzate su Tom, musicista dei Tokio Hotel classe 1989. Un caso, senz’altro,non parrebbe essere un’estimatrice seriale di toy boy, almeno guardando alle sue storie passate. Per Tom, di certo, una vera e propria folgorazione, arrivata pochi mesi fa, durante le registrazioni del programma America’s Got Talent, dove riveste il ruolo di giudice. LEGGI ANCHEe Tomdei Tokio Hotel stanno insieme Le ultime foto che li ritraggono insieme arrivano da una gelateria di New York.e Tom, in attesa del loro turno, non riescono a stare lontani l’uno dall’altra, e lui la baci ...