Hawaii | 2 mesi di eruzioni del vulcano Kilauea | la lava non si ferma | le esplosioni

Hawaii - senza precedenti - sconcertanti - gravi : così gli esperti descrivono gli ultimi 2 mesi in cima al vulcano Kilauea : Il Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, principale attrazione turistica dell’isola, ha chiuso 49 giorni fa a causa delle eruzioni esplosive in cima al vulcano Kilauea. Da quel momento, il paesaggio del parco e quello sulla vetta sono cambiati in maniera drastica. L’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii stima che il cratere Halemaumau abbia raddoppiato le sue dimensioni negli ultimi due mesi e si sia abbassato incredibilmente di 300 metri. ...