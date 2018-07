Hand Picked | il party per la nuova collezione

vanityfair

(Di mercoledì 4 luglio 2018) In occasione di Milano Moda Uomo, le maestose sale di Palazzo Serbelloni a Milano hanno accolto ilesclusivo firmatoper il lancio della.LEGGI ANCHEMilano Moda Uomo, «famolo normale» Gli ospiti sono stati invitati a varcare la soglia di un ambiente scenografico che ricreava un frammento di foresta amazzonica con la musica che richiamava la natura e la danza che ne sprigionava l’energia. Un connubio artistico ispirato agli elementi da cui trae origine la, presentata a Pitti, inno in denim all’attenzione scrupolosa dei dettagli, dei materiali naturali e delle vestbilità perfette.LEGGI ANCHEMilano Moda Uomo, il trionfo dello streetwear A fare gli onori di casa Franco Catania con le figlie che hanno festeggiato in compagnia di alcuni volti noti tra cui Nicolas Vaporidis, Gianmarco Tognazzi, Ana Laura Ribas e molti altri. L'articolo...