Guida autonoma - A San Francisco la prima stazione di ricarica della GM

Jaguar Land Rover - la Guida autonoma si avvicina" : 'Stiamo lavorando a fianco di eccezionali esperti di tutto il mondo automobilistico ed accademico - conclude Lee - e non vediamo l'ora di portare il progetto alla prossima fase di test.'

Cosa faceva la pilota di riserva nell'auto a Guida autonoma che uccise un pedone : La pilota di riserva sull’automobile a guida autonoma che il 17 marzo ha investito e ucciso una donna in Texas era distratta dal telefono al momento dell’impatto. A riferirlo è la polizia di Tempe, Arizona, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente in un rapporto di oltre trecento pagine. Secondo quanto riscontrato dalle autorità, la pilota Rafaela Vasquez stava guardando in streaming una puntata del talent ...

Carla - la Guida autonoma è open source" : 'Il progetto Carla è nato per democratizzare la ricerca sulla guida autonoma, supportando la formazione e i test dei conducenti di IA al limite del mondo reale - ha aggiunto Antonio López, ...

Perché le auto a Guida autonoma dovrebbero imparare dalle api : Un’ape È una vera e propria danza, quella che determina la vita degli insetti tra i più preziosi della terra: le api. La forma “a otto” dei loro movimenti è ben nota a etologi e apicoltori, Perché è il sistema attraverso il quale un’ape è in grado di comunicare alle compagne dove si trova il cibo. “L’ape che cerca il cibo, lo trova. Dopodiché vola indietro, anche per diversi chilometri, memorizzando l’informazione del luogo dove ha trovato ...

Mobilità - Toninelli : Torino verso Guida autonoma e strade intelligenti : Teleborsa, - La smart mobility sta a cuore al neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli . "Sulla smart mobility, e in particolare la guida autonoma, stiamo sperimentando a ...

Volvo e il futuro : auto elettriche - Guida autonoma e abbonamenti : Volvo ha reso noti i suoi nuovi ambiziosi obiettivi a livello finanziario e operativo che contribuiranno a posizionare l'Azienda come player mondiale di punta nel settore automobilistico internazionale entro la metà del...

Waymo : vuole portare i taxi a Guida autonoma in Europa" : 'Il mondo continua a dire che le auto autonome stanno arrivando. Noi le stiamo facendo, oggi, a Phoenix, guidando senza esseri umani nei sedili davanti', ha commentato Krafcik. Negli Usa i veicoli ...

Guida autonoma - Waymo arriverà anche in Europa : Waymo vuole espandersi e per questo muoverà i suoi primi passi al di fuori dei confini statunitensi a partire dall'Europa. L'obiettivo, del quale sono ancora da confermare le tempistiche, è quello di lanciare una flotta di veicoli a Guida totalmente autonoma con alcuni partner locali. L'azienda di Google ha già iniziato da tempo a collaborare con gruppi di origine europea come FCA e Jaguar Land Rover, con i quali potrebbe rafforzare la propria ...

Fca svela il piano quinquennale : investimenti nell’auto elettrica e a Guida autonoma : Fiat Chrysler (Fca) ha annunciato oggi che investirà nella produzione di veicoli elettrici e a guida autonoma, oltre a potenziare il settore dei Suv e dei furgoni pick-up. Si tratta, rende noto il quotidiano “Wall Street Journal” della nuova strategia che si dipanerà nell’arco dei prossimi cinque anni. La compagnia ha anche annunciato che prevede un raddoppio dei profitti, pari a 16 miliardi di euro entro il 2022 e margini che ...

Si rafforza la collaborazione tra Waymo e FCA : 62.000 Chrysler Pacifica per la Guida autonoma : Da anni si parla dei sistemi di guida autonoma, passando dai progetti iniziali a vere e proprie auto dotate di tecnologie che consentono alle automobili di muoversi da sole, senza bisogno del controllo di un essere umano. Tante volte si è discusso della possibilità che questa tecnologia riesca a rivoluzionare il trasporto del futuro, venendo applicato non solo sui veicoli destinati al mercato consumer, ma anche a speciali servizi per il ...

FCA - prossimi obiettivi : auto elettrica e a Guida autonoma : Teleborsa, - FCA investirà oltre nove miliardi di dollari sull'auto elettrica. Lo ha affermato l'Amministratore Delegato del Gruppo, Sergio Marchionne , durante il Capital Markets Day. " Investiremo ...

La sfida di Fca : "Auto a Guida autonoma nel 2023" : Fca stima di poter rendere "disponibili al pubblico" auto a guida completamente autonoma , livello 4, nel 2023 . E' quanto spiega Herald Wester, Chief Technical Officer di Fca, durante il capital ...