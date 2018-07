Guerra commerciale | stop Cina a vendite Micron Titolo -5% zavorra hi-tech e Nasdaq

Forex e Guerra commerciale - scivolone dello yuan fino a minimo da 2017 : scivolone dello yuan, in attesa dello schiaffo commerciale Usa, che dovrebbe avvenire il prossimo 6 luglio, quando i dazi doganali sulle importazioni dalla Cina prenderanno ufficialmente il via.

Il grafico che spiega chi ha più da perdere da una Guerra commerciale con gli Usa : Chi ha più da perdere da una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump? Cina o Germania? E l'Italia che cosa rischia? Ecco un grafico che spiega cosa potrebbe accadere in caso di “trade war”...

Guerra commerciale : Si può dire che una Guerra commerciale tra Unione europea e Stati Uniti sia ormai iniziata? Le contromisure adottate da Bruxelles il 20 giugno scorso, in risposta all’aumento dei dazi imposti da Washington sulle importazioni dall’Europa di acciaio e alluminio, non porteranno forse a una nuova ondata

Di Maio rompe tabù dazi - Italia entra in Guerra commerciale : Le due iniziative sono anche le più costose del programma di governo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cercato in più occasioni di dare prova di realismo. Nel 2018 si può pensare solo ed ...

Guerra commerciale mette un freno alla crescita Usa : Lo riferisce la Reteurs secondo cui i due hanno analizzato l'impatto di una Guerra commerciale sull'economia degli Stati Uniti sulla base del modello macroeconomico di equilibrio su larga scala della ...

Guerra commerciale - Marchionne : 'Dazi non solo fine del mondo - politicamente capisco Trump' : I dazi doganali di Donald Trump? Un'apertura verso la carrellata di tariffe punitive che il presidente americano sta annunciando - tra l'altro nelle ultime ore Trump ha anche preannunciato l'arrivo ...

Guerra commerciale? Ecco perché conviene comunque investire negli USA : Ogni rovesciamento di fronte, quindi, avrebbe un "modesto impatto" sull'economia, hanno detto gli economisti della banca. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption In altri termini, ...

Cina : Trump indica possibile frenata per Guerra commerciale : "Abbiamo la migliore tecnologia al mondo e vengono a rubarcela", ha detto Trump. "Dobbiamo proteggerla ma questo può essere fatto attraverso il Cfius", ha aggiunto, riferendosi al Committee on ...

Per Bostic - Fed - Guerra commerciale allontana quarto rialzo : "Più progredisce in questo modo controverso, più sono indotto a sentire rischi al ribasso per l'economia Usa in generale", ha spiegato, riferendosi alla guerra commerciale innescata dal presidente ...

Guerra commerciale - Trump in un tweet : 'non ci vorrà molto per dazi su auto Ue' : Un nuovo tweet di Donald Trump alimenta ulteriormente i timori sull'escalation della Guerra commerciale.

Guerra commerciale - Navarro smentisce Mnuchin. Su -500 punti Dow Jones : 'mercati esagerati' : Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società ...

Pesa la Guerra commerciale - borse in affanno : In Europa i listini manifestano arretramenti cospicui anche per il calo dell'Indice Ifo, che conferma il rallentamento dell'economia tedesca. Francoforte cede l'1 e 30%. Parigi e Londra perdono poco ...

Guerra commerciale : Trump prepara un nuovo colpo contro la Cina : ... per il momento non confermata dalla Casa Bianca e dal Dipartimento del Tesoro, contribuisce ad acuire le tensioni commerciali tra le due principali economie al mondo, e le nuove misure arriveranno a ...

Guerra commerciale - Trump prepara nuovo attacco contro Cina. Alert BRI su protezionismo : Nella lista dei pericoli che, secondo la BRI, rischiano di mettere KO l'intera economia mondiale, non poteva mancare il rischio di una escalation della Guerra commerciale. L'avvertimento arriva tra l'altro nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal riporta nuove ...