Grillo mette mano a Dl vaccini | verso norme più attente a minoranze

Salvini innesca la polemica sui vaccini - la ministra Grillo lo rimette a posto : "Sono fondamentali". E lui arretra : Matteo Salvini fa ancora discutere con le sue dichiarazioni. E questa volta non si parla di immigrati. "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi, se non dannosi". ...