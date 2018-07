Gran Bretagna | due persone intossicate da “sostanza sconosciuta”

Cannabis terapeutica : la Gran Bretagna verso la legalizzazione : Passo avanti in Gb verso la legalizzazione della Cannabis a scopo terapeutico: il Chief Medical Officer for England ha sottolineato l’esistenza di “evidenze conclusive” sui benefici di questa sostanza per alcune condizioni mediche. A riferire le parole di Sally Davies è il ‘Telegraph‘. L’Advisory Council for the Misuse of Drugs si pronuncerà sul tema nelle prossime settimane. A innescare l’esame della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : nuovo fondo per la Ferrari - le Rosse sfidano la Mercedes in casa! Tutte le novità per Vettel e Raikkonen : Il Mondiale F1 non conosce soste e nel weekend sarà protagonista con il GP di Gran Bretagna, decima tappa di una stagione rovente e tiratissima. Sul circuito di Silverstone si conclude il micidiale trittico incominciato in Francia e proseguito in Austria: tre gare in quindici giorni che potrebbero risultare decisive per il campionato. Sebastian Vettel si è ripreso la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton che ha ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone tornano le gomme Pirelli “modificate”. Finora ha sempre dominato la Mercedes… : Terza ed ultima tappa del trittico di inizio estate del Mondiale 2018 di Formula Uno. Dopo Le Castellet (Francia) e Spielberg (Austria), è la volta di Silverstone (Gran Bretagna). Sulla storica pista inglese la Ferrari si presenta in vetta ad entrambe le classifiche iridate (piloti e costruttori), avendo sfruttato sul Red Bull Ring il duplice ritiro delle Mercedes, evento più unico che raro. Sul tracciato del Northamptonshire, dunque, la posta ...

Formula 1 - gli orari del GP di Silverstone - Gran Bretagna - in tv : Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Live blog vi porteremo nel circuito per farvi vivere da vicino le Grandi emozioni del weekend: cronaca, ...

Gran Bretagna - il settore terziario si espande più del previsto : L'indice PMI servizi della Gran Bretagna si è attestato a 55,1 punti, nel mese di giugno, mostrando una accelerazione rispetto a maggio quando l'indicatore era pari a 54 punti. Si tratta del maggiore ...

Gran Bretagna - due persone intossicate da 'sostanza sconosciuta' : Due persone sono in condizioni critiche in un ospedale di Salisbury, in Gran Bretagna, dopo essere state esposte a una "sostanza sconosciuta". E' successo a pochi chilometri da dove l'ex spia russa ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Ferrari - è l’esame decisivo. Pista Mercedes e gomme Pirelli modificate. I tre giorni della verità : La Ferrari si prepara alla trasferta di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno con le seguenti annotazioni scritte sul proprio taccuino: Pista favorevole alla Mercedes, si corre in casa di Lewis Hamilton, dove vince da quattro anni consecutivi, e saranno di scena le famigerate gomme Pirelli ridotte di 0.4 millimetri. In poche parole la scuderia di Maranello sarà in completa trasferta sul circuito del ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna. Aspettando Silverstone : le ultime edizioni : 2017: Grand Chelem facile per Hamilton, mentre dietro a lui si consuma il crollo Ferrari. Raikkonen è dietro a Lewis, ma mai in grado di contrastarlo, mentre Vettel, saltato da Verstappen alla ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna. Ayrton Senna e il 'giro degli dei' : La stagione si preannuncia durissima per un team pluridecorato come la McLaren e per il tre volte campione del mondo Ayrton Senna. Che infatti, non convinto della competitività della MP4-8 firma con ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Silverstone un feudo Mercedes. La Ferrari deve pescare il jolly per ribaltare le gerarchie : Il Circus della Formula Uno non si ferma mai in questo inizio d’estate e, dopo le montagne della Stiria (Austria), la destinazione è Silverstone (Gran Bretagna), per il decimo round stagionale. La storica pista inglese è l’ultima tappa del trittico di queste ultime settimane e rappresenta una prova di verifica importante per la Ferrari, nel duello con la Mercedes. Sul Red Bull Ring, la Rossa ha portato a casa un secondo posto con ...

F1 - dopo l’Austria si vola in Gran Bretagna : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp di Silverstone : Terzo week-end consecutivo di Formula 1, il circus si sposta a Silverstone per il decimo appuntamento in calendario Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in Austria, dove le due Frecce ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Gran Bretagna : 16 successi per la Rossa - ma solo uno negli ultimi 10 anni : Nemmeno un attimo di respiro ed il Mondiale di Formula Uno saluta le montagne della Stiria e sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. La storica pista inglese va a concludere l’intenso trittico di inizio estate che ha regalato Grandi colpi di scena, soprattutto in Austria, e rappresenta una delle tappe imprescindibili del calendario della classe regina. Sul tracciato del Northamptonshire sono state scritte pagine ...