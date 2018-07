GR | ancora orsi in zone di confine

Bollette della telefonia : Agcom accoglie le nostre richieste sui rimborsi (e non è ancora finita) : In molti, in questi mesi, ci hanno chiesto di non mollare sulla (annosa) vicenda delle Bollette telefoniche a 28 giorni: oggi possiamo festeggiare un'altra importante vittoria grazie alla Delibera pubblicata due giorni fa dall'Autorità...

Le bollette a 28 giorni sono state vietate ma i rimborsi ancora non si vedono : Non ci sono più le bollette a 28 giorni. sono state vietate per legge ma ancora devono arrivare i rimborsi

"L'Europa è la nostra casa". Nel cuore del discorso di Giuseppe Conte l'ancoramento all'Ue dopo le polemiche dei giorni scorsi : "L'Europa è la nostra casa". dopo la girandola di polemiche che hanno preceduto – e in parte seguito – la formazione del governo, sarà questo il cuore del discorso programmatico sul quale Giuseppe Conte chiederà la fiducia, martedì al Senato e mercoledì alla Camera.Un testo ponderoso, di una trentina di pagine, sul quale il presidente del Consiglio ha lavorato tutto il giorno nel suo studio di ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : cresce la coppia Yates-Chaves - Aru e Froome crollano sul Gran Sasso. Tom Dumoulin ancora favorito? : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...

Giro d’Italia 2018 - cosa aspettarsi dalla tappa di Campo Imperatore? Gran Sasso temibile - il borsino dei favoriti. Yates può incrementare ancora : Calascio, con 13,5 km e una pendenza media del 6%. Campo Imperatore, 26 chilometri molto irregolari con pendenze che vanno oltre il 13%. Se fino ad ora ci si è potuti gestire (ovviamente in modo relativo) e si è potuti stare nella pancia del gruppo a guardarsi, da domani non si scherza più. Il Giro d’Italia chiude la sua prima parte, fatta dalla trasferta in Israele e da un lungo percorso nel Sud del Bel Paese, con la nona frazione, che ...

eCommerce - l'Antitrust mette ancora nel mirino distorsioni nelle vendite : Teleborsa, - l'Antitrust mette nel mirino un'altra società di eCommerce , con l'intento di garantire un corretto sviluppo del mercato. Un nuovo provvedimento cautelare è stato avviato nei confronti ...

eCommerce - l'Antitrust mette ancora nel mirino distorsioni nelle vendite : l'Antitrust mette nel mirino un'altra società di eCommerce , con l'intento di garantire un corretto sviluppo del mercato. Un nuovo provvedimento cautelare è stato avviato nei confronti della società ...