Governo : M5S - su fondi Ue per reddito cittadinanza Tajani disinformato : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘La ricostruzione di Antonio Tajani secondo cui il Commissario Thyssen avrebbe negato al ministro Di Maio l’utilizzo dei fondi europei per le coperture del reddito di cittadinanza è priva di fondamento”. Lo dichiara in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, smentendo le dichiarazioni del presidente del Parlamento europeo.“Nell’incontro durante il Consiglio ...

Gentiloni si scaglia contro Lega e M5S : "Governo pericoloso" : Infatti, Gentiloni aggiunge: 'Se uno facesse il costo economico degli annunci di questi 2-3 mesi, registrerebbe già alcuni significativi danni alla nostra economia che si possono stimare già in ...

Pensioni - quota 100 (ma senza soglie) : pressing sul Governo Lega-M5s : Continua a far discutere (e a far sperare molti lavoratori) la possibilità di introdurre quota 100 per andare in pensione. Il "superamento" della legge Fornero è un caposaldo del programma di...

La bordata di Gentiloni : "Governo pericoloso - M5s e Lega ci sono costati già 5 miliardi" : "Credo che questo sia un governo pericoloso, Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12 mesi". Lo ha affermato in una intervista a La Stampa l'ex...

Olimpiadi : M5s - se saranno a Torino o Milano sarà grazie a nostro Governo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Se le Olimpiadi invernali saranno assegnate a Torino o Milano si dovrà ringraziare il nostro governo". Lo afferma Dario Violi, consigliere del M5s in Regione Lombardia, rispondendo alle polemiche di Forza Italia e Pd sull’astensione del Movimento alla mozione sulle Olim

Olimpiadi : M5s - se saranno a Torino o Milano sarà grazie a nostro Governo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Se le Olimpiadi invernali saranno assegnate a Torino o Milano si dovrà ringraziare il nostro governo”. Lo afferma Dario Violi, consigliere del M5s in Regione Lombardia, rispondendo alle polemiche di Forza Italia e Pd sull’astensione del Movimento alla mozione sulle Olimpiadi 2026 discussa stamane nell’Aula del Pirellone.“Sono anni che Pd e Forza Italia fanno danni enormi al ...

Olimpiadi : M5s - se saranno a Torino o Milano sarà grazie a nostro Governo : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Se le Olimpiadi invernali saranno assegnate a Torino o Milano si dovrà ringraziare il nostro governo”. Lo afferma Dario Violi, consigliere del M5s in Regione Lombardia, rispondendo alle polemiche di Forza Italia e Pd sull’astensione del Movimento alla mozione sulle Olimpiadi 2026 discussa stamane nell’Aula del Pirellone.“Sono anni che Pd e Forza Italia fanno danni enormi al Paese ...

Olimpiadi : Rozza (Pd) - M5s a Governo ma in difficoltà su temi territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato sì al sostegno alla candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutto il gruppo Pd e dai Lomba

Olimpiadi : Rozza (Pd) - M5s a Governo ma in difficoltà su temi territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato sì al sostegno alla candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutto il gruppo Pd e dai Lombardi civici europeisti e votata oggi in Aula da tutti i consiglieri, con l’eccezione del Movimento 5 stelle, che non ha partecipato al ...

Lega - Bossi : "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta"/ Governo con M5s : "Finora non hanno fatto niente" : Lega, Bossi: "Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta". L'ex segretario del Carroccio ha parlato anche del Governo con il M5s, "finora non hanno fatto niente"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Gian Marco Centinaio - colpaccio al Governo : il leghista scippa la delega al Turismo al M5s : La delega al Turismo è stata attribuita in Consiglio dei ministri al ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio , della Lega . 'Promessa mantenuta. Da 15 minuti si ...

ILVA. Borraccino : 'incredibile assenza di linea politica del nuovo Governo Lega/M5S' : Non ci sono parole per descrivere la incredibile assenza di linea politica e di proposta sul futuro della fabbrica, che il Ministro Di Maio e tutto il nuovo Governo, provano a nascondere, parlando di ...

M5S - addio Governo per SpadaforaCorrerà per la Regione CampaniaDi Maio "esilia" il suo (ex) mentore : Il mentore di Luigi Di Maio, diventato troppo ingombrante per il vicepremier grillino, lascerà l'esecutivo e correrà come governatore in Campania Segui su affaritaliani.it

Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero. A Governo M5S-Lega : 'non illudetevi' : "Non conosco paese al mondo che non abbia ridotto il debito risparmiando ". A margine del suo intervento al Festival del Lavoro a Milano, il numero uno dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, lancia un ...