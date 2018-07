Governo : Conte vede Cantone - misure mirate anti-corruzione : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha visto stamani a Palazzo Chigi il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. Al centro dell’incontro, la volontà di proseguire nella valutazione di misure mirate a contrastare la corruzione, riferiscono fonti governative. Conte questa mattina ha coordinato il tavolo di lavoro interministeriale sulla semplificazione, la deburocratizzazione e l’anticorruzione insieme ...

Sondaggi Politici/ Governo Conte - riforme ‘urgenti’ : “prima economia&lavoro che immigrazione” : Sondaggi Elettorali Politici, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il Governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il Governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

Decreto Dignità - Di Maio-Conte “colpo mortale a Jobs Act”/ Ultime notizie : Governo contro pubblicità scommesse : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Conte - Governo non è contro imprese : ANSA , ROMA , 3 LUG 'Ovviamente questo governo non è incontrasto col mondo imprenditoriale, anzi adotteremo anchemisure per favorire la crescita economica, vogliamo una sanaalleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamocontrastare le iniziative ingiustificate' come chi se ne va dopoaver beneficiato degli aiuti pubblici.

Conte - Governo contro 'azzardopatia' : ANSA, - ROMA, 3 LUG - "Ci siamo battuti contro l'azzardopatia con misure contro gioco d'azzardo, tutte iniziative nel programma. Noi non vogliamo forme di dipendenza che non sono meno perniciose dell'...

Giuseppe Conte - due bombe a orologeria sotto la poltrona : 'Aspettate un po''' - chi farà collassare il Governo : ... ed è proprio sulla base delle posizioni di presidente della Camera , grillino, e ministro dell'Economia , tecnico, che Forza Italia teorizza la profezia funesta sul governo gialloverde.

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - il 71% approva la linea-Salvini : porti chiusi - Governo Conte cresce al 62% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Indipendenti : no a leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ... streaming e visualizzazione trattando il settore, soprattutto per la parte dedicata agli Indipendenti ed emergenti, al pari del mondo dei riders . L'industria creativa e culturale italiana è una ...

Lasciamoli lavorare : un recap dei primi - assurdi 30 giorni del Governo Conte : ... che definisce 'cinico' il Governo italiano sulla questione migranti, Salta l'incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il collega francese Bruno Le Maire, dopo che le istituzioni ...

Moschee - Lega musulmana chiama il Governo Conte. Ma la Farnesina li stoppa : Nuove Moschee regolari in Italia e aiuto al nostro Paese sul fronte della politica per i migranti. Sono le proposte della Lega musulmana mondiale , organizzazione non governativa islamica con sede a La Mecca. attraverso il segretario Mohammad Al Issa , ex ministro della ...

