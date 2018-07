Governo- Confindustria | scontro su decreto dignita'

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte difende il Governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Dl dignità - Di Maio : un colpo al Jobs Act. Stop di Confindustria. Conte : Governo non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Confindustria : 'mercati giudicheranno Governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Confindustria : mercati giudicheranno scelte economiche Governo : Roma, 27 giu. , askanews, Saranno i mercati a giudicare le scelte di politica economica del governo. Secondo il Centro Studi di Confindustria 'la dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte [VIDEO] a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il Sole24ore conferma la disponibilita' dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma ...

Laura Castelli a Sky TG24 : 'Confindustria si fidi del nuovo Governo' - : La deputata M5s, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha commentato così le dichiarazioni del presidente degli industriali Vincenzo Boccia. È poi intervenuta sul tema immigrazione: "Ci sono ong ...

Governo - VINCENZO BOCCIA/ Presidente Confindustria : "Stop campagna elettorale - da Conte parole di moderazione" : GOVERNO, il numero uno di Confindustria, VINCENZO BOCCIA: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Governo - Confindustria Giovani : “Flat tax? No grazie. Bene Jobs act e legge Fornero” - poi ammonisce su Ilva : “Non si scherza” : I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”. Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del Governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...

Flat tax? "No grazie". I giovani di Confindustria bocciano la tassa piatta e incalzano il Governo : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato (2) : (AdnKronos) - Ricordando poi che "siamo alla vigilia di impegni internazionali cruciali, appuntamenti nei quali l’assenza della settima economia del mondo e del secondo Paese manifatturiero d’Europa rischia di avere ripercussioni, oltre che sulla nostra credibilità, sugli scenari economici e geopoli

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato (2) : (AdnKronos) – Ricordando poi che “siamo alla vigilia di impegni internazionali cruciali, appuntamenti nei quali l’assenza della settima economia del mondo e del secondo Paese manifatturiero d’Europa rischia di avere ripercussioni, oltre che sulla nostra credibilità, sugli scenari economici e geopolitici futuri a tutto vantaggio dei nostri competitors così come dei nostri partner”, il numero uno della Confidustria ...

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato (2) : (AdnKronos) – Ricordando poi che “siamo alla vigilia di impegni internazionali cruciali, appuntamenti nei quali l’assenza della settima economia del mondo e del secondo Paese manifatturiero d’Europa rischia di avere ripercussioni, oltre che sulla nostra credibilità, sugli scenari economici e geopolitici futuri a tutto vantaggio dei nostri competitors così come dei nostri partner”, il numero uno della Confidustria ...

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “L’Italia sta attraversando una delle sue crisi politiche più gravi. Confindustria Lombardia esprime preoccupazione per gli sviluppi politici degli ultimi giorni e per l’accentuarsi di uno scontro istituzionale senza precedenti. L’invito, forte e profondamente sentito che l’industria lombarda rivolge alla politica è ad abbassare i toni, per recuperare il senso dello Stato”. ...