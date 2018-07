Governo | Carfagna | dl dignità da migliorare? Lega sa che è dannoso

Governo - Carfagna (FI) : “Voteremo no alla fiducia - ma sì a flat tax e legittima difesa” : “Forza Italia conferma il suo no a questo Governo. Faremo un’opposizione intelligente e costruttiva. Voteremo a favore di provvedimenti che riteniamo utili al Paese, come la flat tax e la legittima difesa. Ci opporremo a quelli che riteniamo dannosi”. Così la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mara Carfagna, nel cortile di Palazzo Grazioli. L'articolo Governo, Carfagna (FI): “Voteremo no alla fiducia, ma sì a flat ...

Mara Carfagna - l'avvertimento tombale al Governo Lega-M5s : 'Lo faremo durare il meno possibile' : Mara Carfagna ospite di Mattino Cinque con Francesco Vecchi ribadisce ancora una volta quanto il clima tra Lega e Forza Italia non sia tra i più sereni, specialmente ora che il governo tra il ...

Governo - Carfagna : “Salvini si sta rendendo conto distanza con M5S. Disaccordo su premier? Non governino a tutti i costi” : “Non tutti i programmi sono compatibili e non è che bisogna governare a tutti i costi, è evidente che non ci sia accordo sul nome del presidente del Consiglio, non è un dettaglio, perché senza il Governo non esiste, e il presidente del Consiglio non può essere un burattino, della distanza con M5S credo che Salvini se ne stia rendendo conto”. A dirlo Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia a proposito ...

Governo : Carfagna - trattativa infinita ma no intesa Lega-M5S : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Forza Italia sta seguendo con preoccupazione la trattativa infinita tra Lega e 5 Stelle. E’ chiaro che al momento non c’è accordo su punti salienti del programma e non c’è intesa sul nome del candidato premier. Ci auguriamo che si arrivi a un progetto serio e concreto e magari anche condivisibile. Per ora c’è solo tanta confusione”. Lo ha detto Mara Carfagna di Forza Italia ...

Carfagna a Sky TG24 : mi auguro che Governo M5s-Lega duri e faccia bene | : La deputata di Forza Italia, ospite de L'intervista di Maria Latella, dice di augurarsi che l'esecutivo duri "per il bene dell'Italia". E assicura: "Faremo opposizione intelligente". E su Berlusconi: "...