Gossip Mara Venier mette in imbarazzo Barbara D' Urso | ' Sei fidanzata con Alberto del GF?'

(Di mercoledì 4 luglio 2018) In queste settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt in corso traD'e il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello,Mazzetti. Il concorrente, durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della padrona di casa del GF e, dopo la sua vittoria, è riuscito a strapparle un invito a cena. I rumors sul flirt si moltiplicano sui giornali e ieri sera ancheha provato are in difficoltà la sua amicaD'chiedendole apertamente se si fosseconin difficoltàD': 'Seicondel GF?' Ieri seraD'erano ospiti alla festa di Gina Lollobrigida, così come testimoniato dalle stories che la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha caricato sul suo profilo ufficiale ...