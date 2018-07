Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome

Una console di videogiochi “made in Google”? Potrebbe sfidare PlayStation e Xbox : Se guardiamo all’attuale panorama dell’industria videoludica globale, è innegabile come le piattaforme mobili Android e iOS, attraverso smartphone e tablet, siano riuscite a guadagnarsi uno spazio sempre più ingombrante nel settore dell’intrattenimento, offrendo l’accesso a esperienze di gioco divertenti e di fruizione immediata che hanno in parte raccolto quella fetta di pubblico che, fino ad oggi, si è rivolta alle ...

Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale : Come previsto dalla tabella di marcia pubblicata da Google un po' di tempo fa, ecco arrivare oggi la quarta developer preview (o beta 3, se preferite) di Android P, che, vi ricordiamo, sarà conosciuto con la numerazione 9.0. L'articolo Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale proviene da TuttoAndroid.

Installare Google Play Su Amazon Fire TV Stick : Guida per Installare Google Play Store sulla chiavetta Fire TV Stick di Amazon. Si può Installare il Play Store sulla Fire TV Stick? Ecco come! Google Play Su Amazon Fire TV Stick Torniamo a parlare della fantastica chiavetta Fire TV Stick di Amazon, un prodotto che, sinceramente, non può mancare in casa mia. La mia Fire TV Stick è davvero […]

Installare Google Play Su Amazon Fire TV Stick : Guida per Installare Google Play Store sulla chiavetta Fire TV Stick di Amazon. Si può Installare il Play Store sulla Fire TV Stick? Ecco come! Google Play Su Amazon Fire TV Stick Torniamo a parlare della fantastica chiavetta Fire TV Stick di Amazon, un prodotto che, sinceramente, non può mancare in casa mia. La mia Fire TV Stick è davvero […]

Microsoft e Google : sta per iniziare la rivalità anche sul gaming? : Microsoft e Google sono indubbiamente delle società che si fanno continuamente concorrenza su diversi fronti determinando “una guerra informatica” incentrata prevalentemente sul software e sui servizi. Da una parte abbiamo infatti Bing, Outlook, Office, Edge, Windows 10, Office 365, Skype, Microsoft Store e Azure dall’altra invece c’è Google, Gmail, Google Documenti, Chrome, Chrome OS, Google Suite, Google Allo, Play ...

Sugli smart speaker - Morgan Stanley ha un consiglio per Google : Alphabet, la holding che controlla Google, potrebbe rimanere schiacciata se Amazon Echo 'Crediamo - scrive l'analista Brian Nowak - che Alphabet abbia bisogno di più smart speaker nelle case degli ...

YouTube testa le miniature automatiche - Google Documenti offre ricerche in linguaggio naturale : YouTube sta testando le miniature generate automaticamente al posto di quelle inserite dall'utente, mentre Documenti Google aggiunge le ricerche in linguaggio naturale. L'articolo YouTube testa le miniature automatiche, Google Documenti offre ricerche in linguaggio naturale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant : Xiaomi Mi Box 4 riceve la certificazione da parte della FCC, che mostra la presenza di un telecomando con un tasto dedicato a Netflix e microfono per attivare Google Assistant. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google starebbe sviluppando una piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft : Sembra che Google si stia preparando a lanciare la propria piattaforma per il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku afferma che Google sta attualmente lavorando sulla propria piattaforma di gioco, Project Yeti, che dovrebbe comprendere due aspetti principali: un servizio di streaming e un qualche tipo di hardware. Non è chiaro se l'hardware sia una vera e propria console da gioco completa o solo un terminale ...

Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox : Google sembra interessata a entrare nel mondo del gaming, molto probabilmente con un servizio di streaming, grazie anche a una serie di acquisizioni importanti. L'articolo Google è pronta a dichiarare guerra a PlayStation e Xbox proviene da TuttoAndroid.

Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store : Numerosi sviluppatori hanno notato un preoccupante crollo delle installazioni la scorsa settimana, quando Google ha introdotto un nuovo algoritmo nel Play Store. L'articolo Crollano le installazioni di alcune app a causa di un nuovo algoritmo sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Google accusata dal governo USA di collaborare con il Partito Comunista Cinese tramite Huawei : Stando a quanto riportato da Reuters, pare che il governo statunitense stia facendo pressioni su Google per "riconsiderare" il suo rapporto con Huawei L'articolo Google accusata dal governo USA di collaborare con il Partito Comunista Cinese tramite Huawei proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.