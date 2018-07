Google Drive per Android ottiene la possibilità di aprire i file Office con password e il

Google Drive si adegua a Gmail - mentre spuntano nuove prove di Material Design 2 : Google Drive in versione desktop inizia a ricevere un nuovo look in linea con quello già disponibile per Gmail , mentre possiamo dare un'occhiata ad alcune prove di app e siti di partner esterni in stile Material Design 2. L'articolo Google Drive si adegua a Gmail , mentre spuntano nuove prove di Material Design 2 proviene da TuttoAndroid.

Quale scegliere tra Dropbox - OneDrive e Google Drive : Il confronto : Quale servizio Cloud scegliere tra Dropbox, OneDrive e Google Drive: Ecco il nostro confronto per aiutarvi nella scelta del servizio giusto per voi Dropbox vs OneDrive vs Google Drive: Il mega confronto Cloud delle mi brame chi è il migliore del reame? Se in principio furono i floppy disk, CD, DVD e BluRay utilizzati per memorizzare […]