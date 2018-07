Golf | European Tour 2018 | sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open

Golf - European Tour 2018 : Alex Noren trionfa nell’HNA Open de France : Alex Noren si aggiudica l’HNA Open de France (montepremi 7 milioni di dollari). Lo svedese trionfa con lo score complessivo di -7 (277 colpi), domando la concorrenza sul difficile percorso par 71 del Le Golf National di Parigi (Francia). Seconda piazza con un solo colpo di distacco dal vincitore per il britannico Chris Woods e gli americani Julien Suri e Russell Knox. Per Noren, 35enne di Stoccolma, il successo colto nel torneo più antico ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult mantiene la vetta e prova la fuga all’Open de France. Nino Bertasio scivola indietro : C’è ancora Marcus Kinhult in vetta all’Open de France al termine del terzo giro. Lo svedese ha dato spettacolo sul Le Golf National, soprattutto nella prima parte, dove ha inanellato cinque birdie consecutivi. Il giro l’ha chiuso con 67 colpi, raggiungendo uno score totale di -10, che lo pone come il naturale favorito in vista di domani, quando si assegneranno, oltre al titolo, anche tre posti per l’Open Championship (ai ...

Golf - European Tour 2018 : Marcus Kinhult in testa all’Open de France. Risale Nino Bertasio! : È lo svedese Marcus Kinhult il leader dell’Open de France al giro di boa. Sul percorso del Le Golf National, sede della prossima Ryder Cup, è stata un’altra giornata complicata, ma Kinhult si è ben destreggiato, con un giro sei sotto il par e il rammarico di due colpi persi nel finale. Il suo score è -6, che gli vale due colpi di vantaggio sull’inglese Chris Wood. La classifica è in ogni caso corta e tutto è aperto. In terza ...

Golf - European Tour 2018 : Bradley Dredge svetta in testa all’HNA Open de France - italiani nelle retrovie : C’è un gallese al comando dell’HNA Open de France, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Le Golf National di Parigi, dove si svolgerà la prossima edizione della Ryder Cup. Bradley Dredge ha interpretato al meglio il primo giro, chiudendo in 67 colpi e piazzandosi in testa alla leaderboard a quota -4, con una lunghezza di vantaggio sull’inglese Andy Sullivan e ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nel BMW International Open - Thorbjoern Olesen superbo. Edoardo Molinari nella top 20 : Suona l’inno inglese in Germania, dove si è svolto il BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim. Matt Wallace ha trionfato al termine di un torneo estremamente equilibrato, chiudendo l’ultimo round in 65 colpi (-7) senza neppure una sbavatura e recuperando 8 posizioni fino ad issarsi in vetta con 10 colpi totali ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio totale al BMW International Open! In sei in testa a un giro dalla fine : Regna l’incertezza alla vigilia dell’ultimo giro del BMW International Open. Sono in sei in testa alla classifica a diciotto buche dal termine. L’australiano Scott Hend ha vissuto una giornata complicata, girando sopra il par, in 73 colpi, facendosi quindi raggiungere in vetta a -5. Il migliore del gruppo di testa è stato Lucas Bjerregaard, devastante con otto birdie. Eppure il danese ha realizzato un doppio bogey e un bogey ...

Golf - European Tour 2018 : Scott Hend in vetta al BMW International Open. Risale Edoardo Molinari : C’è Scott Hend al comando della classifica al giro di boa del BMW International Open, torneo in corso di svolgimento sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof di Pulheim, in Germania. L’australiano si è portato in vetta al leaderboard grazie a un bel giro in 67 colpi, cinque sotto il par, raggiungendo lo score di -6. Oggi il percorso ha concesso di più ai giocatori rispetto a ieri, motivo per cui il francese Sebastien Gros ha perso ...

Golf - European Tour 2018 : Sébastien Gros al comando del BMW International Open - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli i migliori italiani : Un francese al comando del BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenof di Pulheim, in Germania. Sébastien Gros svetta in testa al torneo tedesco al termine del primo giro, concluso in 68 colpi a quota -4, con una lunghezza di vantaggio su un folto gruppo composto da ben quattro atleti, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par. Si ...

European Tour : F.Molinari Golfista maggio : L'impresa di Wentworth, dove 'Chicco' Molinari ha sconfittoRory McIlroy , ex numero 1 al mondo, , è entrata nella leggenda. Econ un 2/o posto all'Open d'Italia, che ha lasciato qualcherimpianto, l'...

Golf - European Tour 2018 : Mikko Korhonen domina lo Shot Clock Masters! Lorenzo Gagli e Andrea Pavan ad un passo dalla top 20 : Mikko Korhonen è il dominatore assoluto dello Shot Clock Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna. Il finlandese ha trionfato al termine di un torneo senza storia, in cui non ha fallito un colpo fino alla buca 9 dell’ultimo round, quando ha effettuato il primo bogey a giochi ormai fatti. Korhonen ha concluso il torneo a ...

Golf - European Tour 2018 : Mikko Korhonen balza al comando dello Shot Clock Masters. Pavan e Gagli a ridosso dei primi dieci : Classifica stravolta dopo la seconda giornata dello Shot Clock Masters, in corso di svolgimento sul Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna. In testa c’è il finlandese Mikko Korhonen con il punteggio di -9, frutto di una giornata in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par. Per lo scandinavo si tratta del secondo round bogey-free, senza colpi persi nelle 36 buche fin qui giocate. Il 67 di Korhonen è stato pareggiato dall’inglese ...

Golf - European Tour 2018 : Oscar Lengden comanda dopo il primo giro dello Shot Clock Masters. Andrea Pavan 25° : dopo l’Open d’Italia, lo European Tour fa tappa in Austria, al Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna, per il nuovo Shot Clock Masters. Basta il nome per definirlo, perché il protagonista è il cronometro, esperimento atto a velocizzare il gioco. Le regole sono semplici: ci sono 50 secondi a disposizione per il primo a giocare (anche nel caso dei par 3), mentre il secondo e il terzo ne hanno a disposizione 40, stesso tempo ...