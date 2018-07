Golf – Dubai Duty Free Irish Open | sei gli azzurri impegnati nel quarto evento

Golf - European Tour 2018 : sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open. Sfida a Jon Rahm e Rory McIlroy : L’European Tour 2018 fa tappa in Irlanda, dove il percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club ospiterà tra giovedì 5 e domenica 8 luglio il Dubai Duty Free Irish Open. Sarà il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, che fino al 2015 ha ospitato il torneo insieme alla sua fondazione a sostegno dei più deboli, a godere del ruolo di favorito in un torneo che si preannuncia ricco di spettacolo, in virtù della partecipazione di alcuni tra i ...