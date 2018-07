Golf | al via l' Irish Dubai

Golf – Al Via il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon : Al la Pinetina GC inizia il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon Sul percorso de La Pinetina Golf Club inizia la quinta edizione del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon (27-29 giugno), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private e dedicato al tecnico Giorgio Bordoni, scomparso nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali azzurre dal 1997 al 2005 come Responsabile Tecnico sia della ...

Golf - Eurotour : al via domani il Bmw International Open : TORINO - Matteo Manassero , Renato Paratore , Edoardo Molinari , Nino Bertasio , Andrea Pavan e Lorenzo Gagli saranno sul tee di partenza del Bmw International Open , 21-24 giugno, che avrà luogo sul ...

Migranti - procura Palermo archivia le indagini su Ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con i trafficanti” : La procura di Palermo ha archiviato le indagini a carico delle imbarcazioni di due Ong, la Sea Watch e la Golfo Azzurro, che erano state messe sotto accusa per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo i giudici, però, le indagini hanno dimostrato che non c'è alcun legame tra le Ong e i trafficanti libici.Continua a leggere

Al via il Football Legends Golf invitational : Il mondo del calcio da sempre è molto generoso e non fa mai mancare il proprio contributo alla società civile in generale. Difatti, sono molti gli atleti di fama internazionale che sono in prima fila ...

Open d'Italia Golf 2018/ Domani il via : parla Robert Karlsson : Open d'Italia golf 2018 Domani il via: parla lo svedese Robert Karlsson a margine di uno degli eventi collaterali al torneo con Francesco Molinari tra i favoriti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Golf - a Guardiola 15/a Vialli e Mauro Cup : ANSA, - TORINO, 28 MAG - E' andata al team di Massimo Mauro la vittoria della Vialli e Mauro Golf Cup. La squadra composta da Rafael Cabrera Bello, Pep Guardiola e Andrea Romano si è aggiudicata la 15/...

Fondazione Vialli e Mauro : parata di stelle tra Golf e beneficienza : ... fra cui Michel Platini, Pavel Nedved e Andrea Pirlo e di nomi d'eccellenza del mondo del golf, come Stephen Gallacher e Jamie Donaldson. LEGGI L'ARTICOLO

Golf - Guardiola vincente anche sul green : trionfa nella Pro Am della Fondazione Vialli-Mauro : anche quest'anno il supporto di partner e amici del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, tra cui ERG, fondamentale per la realizzazione dell'evento benefico, abbiamo raccolto in ...

Pavia : rubano bottiglie champagne in Golf club - 4 denunciati : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Sono entrati nel golf club di Salice Terme, in provincia di Pavia, forzando una porta. Poi hanno rubato numerose bottiglie di champagne e 200 euro in contanti. Quattro diciottenni di Voghera, tre ragazzi e una ragazza, sono stati denunciati dai carabinieri per furto agg

Golf - al via il Bmw Pga con tutti i big : ROMA, 22 MAG - E' tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Il BMW PGA Championship è considerato come il "quinto" major del Golf, un evento tra gli eventi che vedrà sul green tutti i big del ...

Vialli e Mauro Golf Cup per la ricerca : In gara professionisti dell'Europea Tour, imprenditori e amici del mondo dello sport e dello spettacolo per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla. Pep Guardiola, Michel Platini, Pavel ...

Venezia : al via primo corso di Golf per la terza età (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da metà maggio e per tutto il periodo estivo, avranno luogo, presso la Residenza Venezia, le lezioni dedicate ai pazienti della struttura che, a seguito di una preliminare valutazione fisioterapica, siano risultati idonei alla pratica dell’attività. A turno gli anziani gi