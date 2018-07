Glicemia alta | nuovo studio individua un possibile rimedio contro il diabete

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018)propone unaldi tipo 2, la tipologia dipiù diffusa, che si sviluppa in età adulta e comporta un innalzamento eccessivo dellain conseguenza ad un malfunzionamento del pancreas. Oltre ad essere una patologia al momento considerata cronica, per la quale esistono dei farmaci di mantenimento, ma non una vera e propria cura, rappresenta anche un rischio in quanto va ad influenzare molti altri organi incrementando il rischio di complicanze e danni a cuore, occhi, reni, circolazione e denti solo per citarne alcuni. Unper contrastarlo può arrivare dunque dal microbioma intestinale: lo rivela una ricerca internazionale a cui ha collaborato Massimo Federici, direttore del Centro aterosclerosi del Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha analizzato l’effetto di altri composti di derivazione microbica sulla ...