Gli uomini vogliono comprare macchine lussuose e abiti firmati? La “colpa” è del

Gay - pm di Pesaro impugna trascrizione dell’iscrizione dei fiGli di due uomini : La Procura di Pesaro ha impugnato la trascrizione al Comune di Gabicce mare dei gemelli di una coppia di due uomini. Lo riporta il Resto del Carlino. La coppia ha avuto due gemelli con maternità surrogata; i piccoli, un maschio e una femmina, sono nati in California a febbraio. I due padri avevano ottenuto il 28 aprile la trascrizione dei bambini all’anagrafe di Gabicce mare, senza però specificare chi fosse il padre biologico. Il sostituto ...

Tour de France 2018 : i gregari. Sky fa paura - Movistar con tante prime donne. Tutti Gli uomini di fatica : In una corsa come il Tour de France per Tutti i capitani è fondamentale avere al proprio fianco dei gregari di qualità. Gli uomini di fatica del ciclismo sono spesso messi in secondo piano, ma in molti casi sono una componente determinante nella conquista del primato. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i più importanti gregari del Tour de France 2018. Anche quest’anno la squadra da battere sarà il Team Sky con Chris Froome che avrà a ...

In pensione a 57 anni - per FDI opzione donna andrebbe estesa anche aGli uomini : Periodo di grandi novità per le pensioni e non poteva essere diversamente visto che il nuovo Esecutivo sta per dare vita ad una specie di nuova riforma. Nulla di certo perché siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché anche quota 100 è una misura di cui tanto si parla, ma che deve ancora essere perfezionata. Dopo la proposta del PD e del duo Damiano-Orlando che verteva su una quota 100 a partire dai 63 anni e non dai 64 come sembra stia per ...

Inghilterra-Colombia 5-4 dcr - Mondiali 2018 : Dier e Pickford spediscono Gli uomini di Southgate ai quarti : L’Inghilterra vola ai quarti di finale grazie alla vittoria sulla Colombia ottenuta solo ai calci di rigore per 5-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. L‘eroe inglese che realizza il rigore decisivo è Eric Dier, il quale sfata il tabù dei tiri dal dischetto per i Tre Leoni nelle competizioni internazionali. La squadra di Southgate sblocca la partita col rigore di Kane ma si fa raggiungere dai Cafeteros al ...

Gossip 'Uomini e donne' - Luigi si scaGlia contro Sara ma poi dice : 'Se mi chiama rispondo' : La storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. I due si sono detti addio dopo appena un mese di fidanzamento e in questi giorni hanno provato a spiegare la loro versione dei fatti principalmente su Instagram. Sara ha accusato Luigi di aver fatto la vittima in queste settimane, mentre a sua volta il ragazzo si è scagliato contro l'ex fidanzata, ritenendo che nella sua diretta ...

Naike Rivelli - chi è il padre biologico?/ “Gli uomini mi vedono sempre nuda” (Non disturbare) : Paola Perego ospita Naike Rivelli in Non disturbare in onda su Rai1 anche oggi con le rivelazioni sconvolgenti della figlia di Ornella Muti tra paternità e amori finiti male(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 00:16:00 GMT)

Undici coltellate al fiGlio di Ventura e Bettarini : quattro fermi - sono uomini legati alla curva dell'Inter : sono stati fermati in quattro, quasi tutti con precedenti penali, per l'aggressione a Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, accoltellato ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : Italia settima tra Gli uomini e nona tra le donne : Si sono conclusi a Marcoussis, in Francia, i tornei del Grand Prix 7s Rugby Europe, massimo torneo continentale riservato alle selezioni nazionali di Rugby a 7: la seconda tappa del torneo maschile è andata all’Irlanda, con l’Italia settima, mentre nella prima tappa del torneo femminile il successo è stato della Francia, con l’Italia nona. Tra gli uomini non cambiano le squadre finaliste rispetto alla tappa russa di Mosca, e ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio tornano insieme? Maria De Filippi smorza Gli animi : “Non credo…” (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Quali sono i progetti per l'estate di Tina Cipollari? E quelli per la nuova edizione del dating show? Tutte le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:17:00 GMT)

Uomini e Donne/ Teresanna PuGliese - nozze a settembre : tutti i dettaGli (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Dopo quanto accaduto nell'ultima edizione, scoppia la polemica del pubblico. Maria De Filippi risponderà?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:44:00 GMT)

“È ufficiale”. Uomini e Donne - Teresanna PuGliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte : In un momento in cui la cronaca rosa dà una tregua a Francesco Monte – cambio di look a parte – ecco rispuntare la sua ex storica. Che non è Cecilia Rodriguez, argomento già ampiamente trattato, ma Teresanna Pugliese. I fan di Uomini e Donne non l’hanno mai dimenticata, ma da quando è finita la sua esperienza in tv, la napoletana che nello studio di Maria De Filippi conobbe Monte ha pian piano abbandonato il mondo dello spettacolo. ...

Rivoluzione Torino - Mazzarri ordina e Petrachi esegue : ecco Gli uomini per il 3-5-2 e Ljajic… : Walter Mazzarri si appresta a cambiar volto al suo Torino, partendo dal modulo tattico ma anche dal calciomercato granata Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a cambiare volto. E’ ben noto che nella passata stagione il tecnico ha ereditato una squadra costruita da Mihajlovic, adattandosi dunque anche tatticamente alla rosa che aveva a disposizione. Adesso però, Mazzarri si è detto pronto a dare la sua impronta sulla squadra, ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena incontenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra Gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...