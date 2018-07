Gli sviluppatori di Call of Duty al lavoro su un titolo next gen ? Infinity

Terza beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata, con le Memoji e FaceTime di gruppo; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

'Gli sviluppatori di app per Gmail possono leggere le e-mail' : New York, 3 lug. , askanews, I messaggi di posta elettronica inviati con Gmail possono essere letti dagli sviluppatori, anche da quelli di terze parti. Lo sostiene un articolo del Wall Street Journal, ...

Secondo Gli sviluppatori di Smoke And Sacrifice le console passeranno interamente ai giochi digitali nei prossimi anni : Esiste una diffusa aspettativa che vorrebbe il definitivo passaggio delle console ai giochi digitali nei prossimi anni, sia attraverso lo streaming, per il quale sempre più aziende hanno iniziato a manifestare interesse, o semplicemente attraverso download digitali. Di fatto, uno studio recente di un analista ha concluso che le vendite dei giochi saranno interamente digitali nei prossimi cinque anni.Sembrerebbe ambizioso, ma potrebbero arrivare ...

Below arriverà entro quest'anno. Gli sviluppatori hanno in programma anche l'annuncio di due nuovi giochi : È passato molto tempo ormai dall'annuncio di Below, il gioco è stato originariamente svelato durante l'E3 2013 di Xbox One e, a distanza di 5 anni, ancora non siamo riusciti ad averlo tra le nostre mani. Gli sviluppatori hanno già parlato delle difficoltà incontrate nella realizzazione di Below, ma hanno anche confermato che il titolo sarà lanciato quest'anno. Il co-fondatore di Capybara Games, Nathan Vella, ha rilasciato interessanti ...

Un bug del Google Play Store impedisce aGli sviluppatori di controllare le app a pagamento : Un nuovo bug manifestatosi nel Google Play Store dopo in un recente aggiornamento mette in seria difficoltà gli sviluppatori di applicazioni a pagamento L'articolo Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le app a pagamento proviene da TuttoAndroid.

Devotion è il nuovo ispirato horror in prima persona deGli sviluppatori di Detention : Lo studio dietro l'ottimo e inquietante Detention è tornato con il suo nuovo gioco intitolato Devotion. Come riportato da Videogamer, Red Candle GamesE ha pubblicato un primo teaser trailer per presentare il progetto.Devotion è un gioco horror in prima persona ambientato a Taiwan nel 1980 all'interno di una casa che un tempo era tranquilla e piacevole, ma ora è diventata un incubo infernale, stando allo sviluppatore Red Candle Games.Il gioco ...

Gli sviluppatori di Kingdom Come : Deliverance ci parlano del nuovo DLC From the Ashes in un video : Warhorse Studios ha pubblicato un video che fornisce una panoramica sul nuovo DLC di Kingdom Come: Deliverance, From the Ashes, dopo che è stato rivelato all'inizio dello scorso mese. Il filmato presenta il creative director Daniel Vavra e il senior designer Prokop Jirsa che discutono alcuni degli aggiornamenti che i giocatori possono aspettarsi quando il DLC verrà lanciato tra pochi giorni.Come segnala Dualshockers, dopo aver ascoltato il ...

Gli sviluppatori di Sea of ??Thieves ascolteranno le richieste dei giocatori per i futuri aggiornamenti : Dalla sua uscita a marzo, Sea of ​​Thieves di Rare ha trovato una fan base appassionata, ma il gioco ha subito comunque delle critiche. In un'intervista con GameSpot, l'Executive Producer Joe Neate, il Senior Designer, Shelley Preston e il Design Director, Mike Chapman, hanno discusso della crescita del gioco sin dal lancio, hanno parlato anche delle critiche ricevute e di come si procederà per i futuri aggiornamenti.Gli sviluppatori ...

Microsoft Store : velocizzati i tempi di certificazione per Gli sviluppatori : Uno degli svantaggi del Microsoft Store per gli sviluppatori sono i tempi di certificazione necessari per modificare il costo, gli screenshot, il video trailer oppure la descrizione delle app che arrivano anche ai tre giorni lavorativi per il rilascio globale. L’azienda guidata da Satya Nadella ha ascoltato finalmente i feedback dei developer e ha comunicato, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, di aver appena portato un ...

Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate aGli sviluppatori : Negli ultimi giorni un bug del Google Play Store ha impedito agli utenti di visualizzare l'elenco completo di app disponibili per singolo sviluppatore L'articolo Il Google Play Store ha un bug nelle pagine dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Left 4 Dead al lavoro su un nuovo titolo : I fan di Left 4 Dead hanno da sempre aspettato un terzo capitolo del franchise a tema non morti, tuttavia sembra che siano destinati ad attendere ancora.Come riporta IGN.com i ragazzi di Turtle Rock stanno cercando un Senior Level Designer per un titolo AAA non specificato. Tra le figure richieste notiamo qualcuno esperto di "fun encounters" e "awesome level layouts". Di qualunque gioco si tratti sembra sia un titolo dedicato al multigiocatore ...

Gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance non escludono un sequel : "sì - avrebbe perfettamente senso continuare la storia di Henry" : Kingdom Come Deliverance è certamente uno dei titoli che i giocatori hanno maggiormente apprezzato, l'RPG medioevale di Warhorse Studios e Deep Silver è già disponibile per PC e console e gli sviluppatori continuano ad aggiornarlo: ad inizio giugno è stata pubblicata la patch 1.5 e presto sarà rilasciato il primo DLC. Ma, a quanto pare, oltre al supporto per il gioco già disponibile, gli sviluppatori non escludono un nuovo titolo della serie. ...

Phil Spencer parla del lavoro con Gli sviluppatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Per gli elementi RPG di Assassin's Creed Odyssey Gli sviluppatori si sono ispirati a Skyrim - Fallout e The Witcher 3 : Assassin's Creed Odyssey sta adottando un approccio RPG ancora più profondo di quanto visto nel suo predecessore Origins.Come riporta Segmentenext, quando il director di Odyssey, Scott Phillips, è stato interrogato sugli elementi di gioco di ruolo, ha risposto che circa tre anni fa, si è seduto con lo studio responsabile di Assassin's Creed Origins per discutere le prospettive della serie nel suo insieme. La domanda fondamentale era: "quale ...