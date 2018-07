Gli squarci nella mappa di Fortnite distruggono la mascotte di Tomato Town

eurogamer

(Di mercoledì 4 luglio 2018) I numerosi giocatori distanno assistendo agli strani fenomeni degliapparsidi gioco e, a quanto pare, le fratture hanno cominciato a fare le prime vittime.Stando a quanto riportato da Comicbook, glihanno distrutto la famosa e sorridentepomodoro di. Tuttavia, questo non è il primo caso: le fratture hanno già colpito l'insegna di Rifugio Ritirato e, probabilmente, quella di NOMS presente a Corso Commercio sarà la prossima vittima.I giocatori continuano a monitorare gli strani fenomeni e stanno notando che questistanno diventando sempre più grandi e numerosi. La loro presenza sarebbe legata all'imminente Stagione 5 che, a questo punto, potrebbe portare con sé significativi cambiamenti alladi Battle Royale. Non resta che attendere il 12 luglio, giorno di partenza della quinta stagione, per saperne di più.Read ...