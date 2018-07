Giuseppe Conte | la gaffe su Twitter | sbaglia a scrivere Independence Day Poi riscrive il

Giuseppe Conte - il retroscena : 'Non ci lasciano alternative - un prezzo altissimo'. Brennero - viene giù l'Europa : ... che spera forse in un altro scontro frontale, come quello con le Ong, per obbligare l'Europa a intervenire e cambiare la sua politica sui migranti, ma di sicuro terrorizza Giuseppe Conte . Il ...

Decreto Dignità - Luigi Di Maio nell'angolo. Giuseppe Conte trema - la minaccia della fiducia : La Lega e Matteo Salvini hanno espresso con fermezza le loro perplessità su misure che rischiano di mettere in grave difficoltà il mondo delle imprese. E ora che la discussione si sposta dal ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Giuseppe Conte critico sui dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e Salvini? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...

Giuseppe Conte - due bombe a orologeria sotto la poltrona : 'Aspettate un po''' - chi farà collassare il governo : ... ed è proprio sulla base delle posizioni di presidente della Camera , grillino, e ministro dell'Economia , tecnico, che Forza Italia teorizza la profezia funesta sul governo gialloverde.

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - filtrano voci terrificanti : 'C'è preoccupazione' - bomba Merkel sull'Italia : Tra Quirinale e Palazzo Chigi nelle ultime ore si parla di 'comprensibile preoccupazione'. Ad angosciare il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte è la drammatica, per certi versi ...

Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Le accuse al ‘suocero’ di Giuseppe Conte : Quando Giuseppe Conte ha ricevuto il primo incarico di formare il governo, stampa e cittadini si sono messi subito alla ricerca di informazioni su di lui. In quelle ore gli sono stati affibbiate le ‘qualità’ di outsider, di sconosciuto. La prima curiosità degli italiani è, come abitudine, giusta o sbagliata che sia, è sulla vita privata. Separato, si è appreso. Poi è venuta fuori la compagna. Giovane, bella, in vista. Olivia ...

Laura Ravetto : 'Giuseppe Conte si è mosso bene - la Merkel è l'unica vera alleata in Europa' : ' Forza Italia è all'opposizione ma tifa Italia. Se veramente da questo vertice sono arrivati dei risultati non siamo certo noi a criticarli ma vediamo'. Laura Ravetto , ospite ad Agorà, su Raitre, ...

Cesare Paladino - "suocero" di Giuseppe Conte - è indagato per non aver versato 2 milioni di euro della tassa di soggiorno a Roma : Dal 2014 al 2018 avrebbe intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso, e "suocero" dell'attuale premier Giuseppe ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.

Immigrazione - Renato Farina e la dritta a Giuseppe Conte : come deve ricattare l'Europa : Il nostro premier Giuseppe Conte arriva a Bruxelles per il Consiglio europeo, che dura fino a domani. Auguri presidente, ma anche un po' di vitamine, please. Lì si parrà la tua nobilitate. Vediamo di ...