abruzzonews.eu

: Giulianova, Comitato di Quartiere Annunziata denuncia alcune problematiche #abruzzonews - NotizieAbruzzo : Giulianova, Comitato di Quartiere Annunziata denuncia alcune problematiche #abruzzonews - Lopinionista : Giulianova, Comitato di Quartiere Annunziata denuncia alcune problematiche #abruzzo #notizie - AbruzzoTweets : Giulianova, Grazia Corini presidente del nuovo Comitato del Lido - -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)" Una Sala Polivalente inaugurata in pompa magna, ma col tempo sempre più lasciata abbandonata a se stessa.In questi giorni ci sono stati saggi di danza e spettacoli teatrali e si è aspettato, con netto ritardo, il giorno del penultimo spettacolo in programma per tagliare l'erba. Inoltre, non è possibile che nelle vicinanze dell'entrata ci sia un punto ...