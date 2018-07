Giulia De Lellis relax contro critiche ma Parpiglia affonda di nuovo

Andrea Damante e Giulia De Lellis - baci e lite con Parpiglia/ Guendalina Canessa difende l'amica ma non il dj : Giulia De Lellis e Andrea Damante, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma, è polemica con Gabriele Parpiglia che risponde sui social.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Giulia De Lellis difesa dalla Canessa - che attacca Damante : “E’ un cogl***e” : Guendalina Canessa dice la sua su Andrea Damante e Giulia De Lellis Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati sorpresi insieme dai fotografi del magazine Chi su uno yacht in Sardegna. I due sono sembrati essere assolutamente complici. Inoltre in uno degli scatti pubblicati sul magazine edito da Mondadori si sono anche scambiati un tenerissimo bacio. Al momento Andrea Damante ha dichiarato in un’intervista al settimanale diretto da ...

Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme : le reazioni di Pietro Tartaglione - Valentina Rapisarda e Gabriele Parpiglia : Una cosa è certa, Giulia de Lellis e Andrea Damante stanno movimentando l'estate gossippara. Dopo un periodo di crisi, ultimamente i due hanno avuto un ritorno di fiamma con tanto di conferma dalle foto che sono rimbalzate dal settimanale Chi, in cui i Damellis si lasciano trasportare da un appassionato bacio fra le acque della Sardegna.A seguito degli scatti, sono piovuti i commenti e le reazioni da più fronti. Tra chi ha tifato ...

Tutte le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante in vacanza in Sardegna : Qualche giorno fa un utente aveva segnalato alla pagina di Instagram, Gossip Tv, di aver visto Giulia De Lellis e Andrea Damante in barca insieme in Sardegna . Stando alla ricostruzione dell'utente, ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? La verità di Gabriele Parpiglia : Il gionalista, stanco delle accuse per il servizio fotografico alla coppia, si lascia andare a un lungo sfogo sui social.

Gabriele Parpiglia attacca Giulia De Lellis : “Ci vuole rispetto” : Giulia De Lellis criticata da Gabriele Parpiglia per lo scoop con Andrea Damante E’ finalmente arrivato mercoledì, giorno in cui in tutte le edicole è uscito il nuovo numero di Chi, giornale su cui scrive anche Gabriele Parpiglia, ed in cui in copertina, seppur a lato, è apparsa la foto del bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’immagine però sembrerebbe essere la classica foto “rubata” da un paparazzo, stando ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo fidanzati? La verità dietro le foto insieme : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero tornati insieme? Tutta la verità sulle foto dell’incontro scattate dal paparazzo Credere che Giulia De Lellis e Andrea Damante non siano tornati insieme oggi può risultare difficile dopo aver visto le foto pubblicate in esclusiva da Chi. Le immagini di loro due insieme in Sardegna hanno fatto […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo fidanzati? La verità dietro le foto ...

Andrea Damante in silenzio su Giulia De Lellis : la strana reazione : Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: lui evita i commenti Paparazzati insieme in Sardegna dal settimanale Chi, Andrea Damante e Giulia De Lellis sembrerebbero essersi riappacificati. I baci, gli abbracci e le foto in teneri atteggiamenti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini hanno fatto ben sperare i fans dei Damellis fino allo sfogo su Instagram di Giulia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sottolineato di non aver ...

Giulia De Lellis in risposta alle foto con Andrea : 'Se torneremo insieme - ve lo dirò' : Giulia De Lellis e Andrea Damante ad un paio di mesi di distanza dalla rottura che aveva infiammato il Gossip, sono stati fotografati insieme dal settimanale 'Chi' durante un weekend trascorso in Sardegna insieme ad alcuni amici. E l'atteggiamento dell'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e donne non fa pensare ad un semplice rapporto professionale, come in molti avevano ipotizzato negli ultimi tempi e dichiarato dagli stessi interessati nei ...

Giulia De Lellis paparazzata in topless - sul web impazza la polemica - la foto da 'Chi' : Dopo il numeroso seguito ottenuto durante la sua partecipazione a Uomini e Donne e all'edizione vip del reality Grande Fratello, la web influencer Giulia De Lellis torna a far parlare di sé. Già nei giorni scorsi le erano state rivolte numerose critiche a seguito di alcune foto in compagnia dell'ormai ex Andrea Damante, a queste accuse la giovanissima star del web aveva risposto chiarendo che non vi è stato un ritorno di fiamma con Andrea, ...